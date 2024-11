Trump i Biden se sastali u Bijeloj kući: “Politika je teška”

Podijeli :

SAUL LOEB / AFP

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump u srijedu se u Bijeloj kući sastao s aktualnim predsjednikom, bivšim rivalom Joeom Bidenom, zahvalivši mu na glatkom prijenosu vlasti.

Republikanac se vratio u Bijelu kuću prvi put nakon izborne pobjede prošli tjedan, održavši sastanak u Ovalnom uredu s demokratom Joeom Bidenom od kojeg je izgubio izbore 2020. godine.

“Dobrodošao nazad”, rekao je Biden Trumpu na početku susreta ispred kamina.

Trump je Bidenu rekao da je politika „teška”.

“U mnogo slučajeva to nije lijep svijet”, dodao je.

“No to je lijep svijet danas”, dodao je republikanac.

Melania Trump odbila poziv u Bijelu kuću

Zahvalio je Bidenu na glatkom prijenosu vlasti, na što mu je Biden odgovorio da „nema na čemu”.

“Veoma cijenim gladak prijenos, bit će najlakši moguć”, rekao je Trump.

Ranije u srijedu proslavio je pobjedu u Zastupničkom domu Kongresa sa svojom republikancima koji imaju veliku šansu zadržati većinu nad tim domom kad stignu konačni rezultati izbora 5. studenoga.

“Nije li lijepo pobijediti? Lijepo je, uvijek je lijepo pobijediti”, rekao je Trump tamo.

Biden, koji je ranije bio protukandidat Trumpu prije no što se povukao iz utrke i prepustio to mjesto svojoj potpredsjednici Kamali Harris, primio je republikanca u Ovalnom uredu, što je tradicija nakon izbora, no koju Trump nije ispoštovao nakon poraza 2020. godine.

Pao i poziv Melaniji Trump

Prva dama Jill Biden pridružila se u pozdravu novoizabranog predsjednika Trumpa. Jill Biden uputila je poziv bivšoj prvoj dami Melanii Trump za tradicionalni sastanak novih i odlazećih prvih dama, no Melania Trump je to odbila, prema izvorima koji su naveli ranije zakazanu obvezu vezanu uz njezinu knjigu.

Jill Biden je rekla da je “dala Trumpu rukom pisano pismo čestitke za gospođu Trump, koja je također izrazila spremnost njezinog tima da pomogne u tranziciji.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.