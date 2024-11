Vesna Pusić tvrdi da su ova tri oligarha iz jedne zemlje “preuzeli Trumpa”: Sada se ponašaju kao vladari

Podijeli :

Bivša ministrica vanjskih poslova, Vesna Pusić, gostovala je u Pregledu dana kod Igora Bobića gdje je komentirala stanje u SAD-u nakon izbora Donalda Trumpa.

Pusić kaže da nije mogla zamisliti ni 2016. da će Trump pobijediti, niti da će se vratiti. “On već 16 godina vodi kampanju jer je vodio za 2016., pa cijelo vrijeme za vrijeme svog i Bidenovog mandata, kada nije priznao da je izgubio. Bez obzira što je to najdulja kampanja u povijesti, nisam mogla zamisliti da će se 2024. to dogoditi”, rekla je.

“Kamala Harris je kasno ušla u kampanju i imala je samo 100 dana, za razliku od 16 godina Trumpa. Najviše me pokolebala jedna bivša studentica koja živi u Americi i koja je rekla da se Amerika u potpunosti promijenila od kada sam ja tamo predavala. Nekada smo vezali za SAD ono da je netko ponosan Amerikanac i na američki san, ali to je u potpunosti nestalo”, dodala je.

Tri oligarha iz Južnoafričke Republike

“Da je on slučajno izgubio ove izbore vrištao bi po cijelome svijetu da su izbori pokradeni, ali kada je dobio sada nisu pokradeni. Čini mi se da je Biden u ovo današnje vrijeme izuzetak, a mi smo mislili da je on pravilo, a Trump izuzetak, ali to se pokazalo krivim”, navela je.

“Pitanje je sada tko je tu pobijedio jer to nije Trump od prije 8 godina kada nije do zadnjeg časa imao ljude koje će staviti u svoj kabinet. Sada imamo tri južnoafrička oligarha, Elon Musk, Peter Thiel i David Sacks koji su financirali i preuzeli Trumpa i sada se ponašaju kao vladari”, rekla je Pusić.

VIDEO / Trump osniva kontroverznu agenciju na čijem će čelu biti Musk: “Pratit ćemo kamo ide vaš novac!”

“Oni su sada na vlasti i ovo izgleda kao oligarhija i skloni su svađama. Oni su imenovani da vode novi Ured za efikasnost koji nije dio državne administracije jer bi se onda trebali odreći svojih tvrtki, a to im ne pada na pameti. Ali oni će nadgledati agencije koje trebaju nadgledati njihove biznise, a to je je veliki sukob interesa. Vladavina, prava, sukob interesa, jednakost pred zakonom, sve to sada pada u vodu”, dodala je.

“Trump će napraviti sve što je govorio i možda malo više. Na primjer, ukinut će ministarstvo obrazovanja. Što će biti s profesionalcima u državnoj upravi? Postoje dvije strane vlasti, jedno su političari koji se mijenjaju, a drugo su profesionalcu u državnoj upravi koji osiguravaju kontinuitet bez obzira tko je na vlasti. Što će Musk napraviti najbolje se vidi u onome što je napravio s Twitterom gdje je desetkovao ljude i tvrtka je izgubila veliku količinu novaca, ali za njega to nije bitno. Pobacao je van sve koji su se brinuli o etičnosti mreže”, navela je.

“Putin čini sve da ismije Trumpa”

Ne vjeruje da će to dugo trajati. “Takvi tipovi, poput tih oligarha, uvijek dođu u sukob u smislu tko je tu glavni. Oni računaju na JD Vancea, oni su njega izmislili i financirali. Računaju da je Trump star i malo će ga zabaviti s nekim stvarima i pustiti da igra golf, a oni će uz pomoć tog mladog potpredsjednika vladati i to se kroz izbor kabineta i vidi”, rekla je Pusić.

Tvrdi da Putin čini sve da ismije Trumpa. “Nakon što je Trump izabrani Rusi su izvršili možda najintenzivnije napade na Ukrajinu i na nacionalnoj televiziji su pokazivali gole slike Melanije Trump. To govori poruke koje Putin šalje Americi i cijelom svijetu”, dodala je.

Napominje da američki birači nisu imali sliku da glasuju za te multimilijardere nego “za Trumpa koji mrze ljude koje i oni mrze”.

