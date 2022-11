Devet mjeseci od početka rata: Koliki su stvarni ruski gubici?

Podijeli :

Od prvog dana rata ruski servis BBC-ja prati broj poginulih ruskih vojnika u Ukrajini, u suradnji s Mediazonom (koja je u Rusiji proglašena "stranim medijskim agentom") i timom volontera. Do 25. studenog, tim je uspio potvrditi informacije o 9.311 poginula vojnika i časnika.

BBC se oslanja samo na potvrđene smrti, što znači da prikupljeni podaci ne odgovaraju stvarnom broju poginulih. Pretpostavka je da popis sadrži najmanje 40-60 posto manje imena u odnosu na broj pokopanih u Rusiji. Do zaključka je tim stigao nakon što su proučili stanje na grobljima u više od 60 naselja u Rusiji, piše BBC Russia.

Prema najkonzervativnijim procjenama, gubici ruske vojske i nacionalne garde u Ukrajini mogli bi premašiti 18.600 ljudi.

Totalni nepovratni gubici Rusije (broj onih koji se ne mogu boriti jer su ranjeni, poginuli ili nestali) može doseći najmanje 83.800 ljudi. Taj broj ne uključuje one koji su se borili na strani Rusije u sklopu “narodnih jedinica” Luhanska i Donjecka.

Gubici među mobiliziranim vojnicima

Zna se za smrt ukupno 326 mobiliziranih Rusa. Među njima, tim je uspio pronaći imena 290 ljudi koji su poginuli u zonama sukoba na teritoriju Ukrajine. Još 35 ih je umrlo u Rusiji – najčešće zbog srčanih problema, nezgoda ili pretjeranog unosa alkohola.

Stvarni gubici među mobiliziranima mogli bi biti mnogo više, budući da mnoga izvješća o poginulim vojnicima u Ukrajini od listopada ne navode njihov status: ponekad je nemoguće znati je li netko bio profesionalni vojnik, dobrovoljac ili je regrutiran.

Pouzdano se zna da je samo prošli tjedan poginulo 67 mobiliziranih Rusa.

Postoji nekoliko razloga za ovako značajne gubitke među mobiliziranim vojnicima. Prema razmišljanjima njih samih, glavni problemi su loša komunikacija i koordinacija, ali i nedostatna obuka regruta.

U ratu, zapovjedi i izvješća putuju hijerarhijom, a ruski generali su morali značajno povećati tu liniju komunikacije. Zbog prisutnosti preciznog oružja dugog dometa na ratištu, ruski stožeri i kontrolni centri morali su se premjestiti duboko u pozadinu, ponekad više od 70 kilometara od fronte.

Rezultat je da sve informacije od stožera do fronte i natrag stižu sa zakašnjenjem, a u situaciji koja se konstantno mijenja, to može dovesti do krivih procjena i lošeg tempiranja, što rezultira dodatnim gubicima.

Dodatni problem je obuka ljudi koji pristižu iz civilnog života. Na društvenim mrežama objavljene su mnoge snimke gdje se mobilizirani vojnici žale na loše uvjete, nedostatak časnika, instruktora, jasne dnevne rutine, kao i na besmisleno formiranje i stupanje umjesto normalne obuke za borbu.

Gubici među najspremnijima

Prema potvrđenim podacima, više od 2.500 poginulih bili su elitni specijalci: vojnici i časnici specijalnih jedinica, marinci i vojni piloti. Za njihovu obuku bile su potrebne godine i milijuni dolara. Rusija je u devet mjeseci rata izgubila najmanje 101 vojnog pilota, koji su elita u svakoj vojsci na svijetu.

Specijalne snage GRU i specijalne jedinice ruske garde također trpe značajne gubitke na teritoriju Ukrajine, budući da ih se koristi za obavljanje zadataka koji za njih nisu uobičajeni.

Na primjer, skauti sudjeluju u pregledu ulica u okupiranim naseljima, a specijalne snage ruske garde sudjeluju u obrambenim operacijama.

Stručnjaci s kojima je razgovarao BBC kažu da je gubitak specijalnih snaga vrlo ozbiljan problem, budući da ih je teško zamijeniti. Za obuku poručnika određene kvalifikacije potrebno je najmanje četiri godine, a da bi poručnik vodio satniju, mora steći dovoljno iskustva da postane kapetan, za što je potrebno još četiri godine.

Gubici među zapovjednicima

Od 9.311 identificiranih ruskih vojnika poginulih u Ukrajini, više od 15 posto (1.449) su zapovjednici, što uključuje četiri generala i 47 pukovnika.

Većina viših zapovjednika, pogotovo pukovnika, poginulo je u prva dva mjeseca rata. U to vrijeme je ruska vojska prolazila kroz najteže probleme po pitanju logistike i komunikacije, a tada je i otvarala fronte u više smjerova. Nakon što je uvedena veza između stožera i jedinica u borbi, generali i pukovnici počeli su manje pogibati.

Ipak, stopa smrtnosti među nižim časnicima još uvijek je vrlo visoka. Oni pogibaju nekoliko puta više od vojnika kojima zapovijedaju. Mnogi niži časnici još uvijek su vrlo mladi (rang poručnika stječe se sa 21-22 godine) i neiskusni, a primorani su odlučivati kako postići ciljeve koje im je zadao stožer.

Stručnjaci kažu da je ruska vojska u rat ušla s viškom vojne opreme, ali kroničnim nedostatkom obučenog osoblja. Rezultat je da zapovjednici moraju biti prisutni na ratištu s vojnicima umjesto da upravljaju operacijama preko podređenih.

Do kraja devetog mjeseca rata, najveći gubici – 18 posto – zabilježeni su u pješaštvu.

Zračne jedinice također trpe gubitke, no oni su se stabilizirali na 14 posto, vjerojatno zbog promjene načina ratovanja u usporedbi s prvim mjesecima rata.

Raste i broj poginulih među onima koje ruski državni mediji nazivaju dobrovoljcima – već sada oni čine 11 posto svih identificiranih poginulih. U većini slučajeva su to pojedinci koji su potpisali kratkoročne ugovore s ministarstvom obrane i ruskom gardom na početku rata. Prema aktivistima za ljudska prava, barem u Čečeniji su neki prisiljeni prijaviti se u jedinice dobrovoljaca pod prijetnjom ozbiljnih problema za njihove obitelji ako odbiju.

Velik broj poginulih u tim jedinicama može se objasniti nedostatnom obukom. Na brzinu okupljene jedinice prije odlaska na frontu prolaze tek 3-10 dana obuke.

Što se zna o gubicima u Donjecku i Luhansku?

Konačni broj poginulih na strani Rusije znatno raste ako se doda i broj onih koji su se borili protiv Ukrajine u sklopu “narodnih paravojnih postrojbi” Donjecka i Luhanska.

U petak su vlasti samoprozvane Republike Donjeck objavili podatke o 3.846 poginulih. Gubici u Luhansku nisu objavljeni, no izvori navode da bi broj poginulih mogao biti veći od 1.000.

Ako se zbroje poginuli i ranjeni, ruski gubici, prema podacima SAD-a, prelaze 100.000 ljudi.

Ukrajinski generalni stožer procjenjuje gubitke Moskve na 77 tisuća ljudi, a rusko ministarstvo obrane posljednji put je podatke o poginulima objavilo 21. rujna, kada su rekli da je u Ukrajini dosad poginulo 5.937 ruskih vojnika.

