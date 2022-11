Obavještajci: Ruski rezervisti masovno ginu, Kremlju prijeti novi problem

Dva mjeseca otkako je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio djelomičnu mobilizaciju, u ruskim redovima vlada konfunzija oko raspoređivanja mobiliziranih vojnika zbog upitne podobnosti za službu, neadekvatne obuke i osobne opreme dok su istovremeno borbene misije vrlo iscrpljujuće, izvijestila je britanska obavještajna služba.

U izvješću se navodi i da velik broj rezervissta ima značajnih zdravstvenih problema.

“Vrlo je izgledno da su mobilizirani rezervisti pretrpjeli posebno teške gubitke nakon kopanja velikih rovova dok su bili pod topničkom vatrom oko grada Svatove u Luhanskoj oblasti. U Donjeckoj oblasti, rezervisti su ubijeni u velikom broju u frontalnim napadima na dobro utvrđene ukrajinske obrambene zone oko grada Bahmuta. Kremlj će vjerojatno biti zabrinut što je sve veći broj obitelji rezervista spreman riskirati uhićenje prosvjedujući protiv uvjeta pod kojima služe njihovi članovi obitelji”, piše u izvješću.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/JmQJ9ovBb9



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wz2UeI268x