Drska igra moći: Je li ovaj Xijev potez šamar Putinu nakon nedavnog susreta?

Sazivanje sastanka bivših sovjetskih srednjoazijskih zemalja svjedoči drskoj igri moći kineskog vođe u ruskom dvorištu, i to u tjednu njegovog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, piše Business Insider.

Prema informacijama AFP-a, Xi Jinping je pozvao čelnike Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana i Uzbekistana na prvi summit Kine i središnje Azije, dok zasad ostaje nepoznato je li pozvan i Turkmenistan.

Sve su te države bivše članice Sovjetskog saveza, a Moskva ih je smatrala svojom sferom utjecaja otkako ih je Rusko Carstvo osvojilo u 19. stoljeću.

Ovaj Xijev potez je uslijedio u istom tjednu u kojem je kineski čelnik proveo tri dana u Moskvi. Dvije nacije su se tom prilikom obvezale produbiti i proširiti svoju suradnju, a Xi je signalizirao nastavak podrške Rusiji usred zapadnih nastojanja da se tu zemlju sankcijama ekonomski iscrpi te tako onemogući njezina daljnja invazija na Ukrajinu.

Analitičari tvrde da je Kina svoju diplomatsku i gospodarsku potporu naplatila tako da si je osigurala značajan utjecaj na Rusiju te da sazivanjem sastanka srednjoazijskih zemalja nastoji iskoristiti tu prednost, piše Business Insider.

“Nisam siguran da je ova kineska inicijativa dočekana s entuzijazmom u Kremlju“, tvitao je Carl Bildt, bivši švedski premijer i aktualni supredsjedatelj Europskog vijeća za vanjske odnose.

