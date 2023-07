Druga izborna pobjeda AfD-a u tjedan dana, osvojili grad na istoku zemlje

Podijeli :

John MACDOUGALL / AFP, Ilustracija

Krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) je u istočnoj njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhalt po prvi put pobijedila na izborima za gradonačelnika, a to joj je druga izborna pobjeda u tjedan dana.

AfD je na Twitteru objavio da je to prvi izabrani njemački gradonačelnik iz AfD-a. Ranije je AfD do 2020. imao gradonačelnika u Burladingenu u južnoj državi Baden-Württemberg, no on je prešao u AfD nakon izbora.

U nedjelju u drugom krugu izbora u saveznoj državi Saskoj-Anhalt, zastupnik AfD-a u pokrajinskom parlamentu Hannes Loth pobijedio je nezavisnog kandidata Nilsa Naumanna i postao gradonačelnik gradića Raguhn-Jeßnitz.

42-godišnji Loth dobio je 51,13 posto glasova, objavio je grad na svojoj Facebook stranici. 31-godišnji Naumann je prema preliminarnim rezultatima izbora dobio 48,87 posto.

“Potpuno sam iznenađen i ekstatičan i želim zahvaliti svim glasačima”, rekao je Loth, koji je bio zastupnik u parlamentu Saske-Anhalt od 2016. godine.

Rekao je da je spreman raditi za one koji nisu glasali za njega. Njegova predizborna kampanja temeljila se isključivo na općinskim pitanjima – jačanju vatrogasne postrojbe, vrtićima i većem sudjelovanju građana.

Odaziv birača u gradu u okrugu Anhalt-Bitterfeld bio je 61,51 posto, prema službenim podacima. Pravo glasa imalo je oko 7.800 ljudi.

Prije samo tjedan dana, Robert Sesselmann postao je prvi AfD-ov upravitelj okruga u Njemačkoj kada je izabran u Sonnebergu u južnoj Tiringiji, državi koja je susjedna Saskoj-Anhalt na jugu i jednoj od šest koje su činile bivšu komunističku državu Istočnu Njemačku.

Izbor Sesselmanna dodatno je potaknuo raspravu o usponu AfD-a, koji trenutno dobiva oko 20 posto potpore u anketama na razini cijele države.

