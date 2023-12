Đurović: Trump u Bijeloj kući znači kraj NATO saveza

Podijeli :

2024. je godina izbora: Hrvatska će održati troje – parlamentarne, europske i predsjedničke, Europska unija bira Europski parlament, izbori su u Rusiji no najiščekivaniji izbori sezone su ipak oni u SAD-u. Amerika bira predsjednika početkom studenog, a mnogi koji su Donaldu Trumpu prognozirali kraj političke karijere zbog niza sudskih procesa – debelo su se prevarili. Kolike su šanse da se Trump doista vrati u Bijelu kuću i koje bi posljedice takvog izbora bile za Ameriku ali i globalne međunarodne odnose, za N1 je komentirao Đivo Đurović.

Po njemu, najozbiljnije posljedice uz samo američko društvo, trpjelo bi euro-atlantsko savezništvo.

“Trump bi izveo Ameriku iz NATO-a! Za Europu, to bi značilo nužnost naoružavanja i značajno većeg ulaganja u oružje. Trumpovi suradnici iz prvog mandata svjedočili su o tome da se on više puta raspitivao i naručivao analize o tome što bi značio izlazak SAD-a iz NATO-a i može li se to izvesti”, istaknuo je Đurović.

Iako po anketama američki predsjednik Joe Biden trenutno ne stoji najbolje, Đurović je uvjeren da on ipak ima prednost u šansama da osvoji još jedan predsjendički mandat.

“Trump je sada stalno u medijima. Zbog suđenja i procesa koji se vode, njegovi su birači već sada na visokom stupnju motivacije ali ne vjerujem da je pridobio nove birače. Demokratska kampanje još nije krenula i demokratsko biračko tijelo mobilizirat će se značajno više kako se izbori budu približavali”, procjenjuje Đurović.

