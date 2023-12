Doznajemo što je Grad Zagreb učinio nakon otkrića da ljudima uzima parcele u Gračanima koje mu ne trebaju

Podijeli :

Željko Hladika/Pixsell/N1

N1 doznaje za novi važan moment u nekretninskoj aferi u Gračanima u koju je uključen Grad Zagreb. Riječ je o sporu oko vrijednog zemljišta na kojem je svojevremeno trebao biti realiziran dio projekta Sljemenske žičare, no sada više Gradu Zagrebu ono nije potrebno. Unatoč tome grad želi razvlastiti ljude u Gračanima, odnosno, uzeti im parcele za bagatelne iznose.

Na te polemične poteze Grada Zagreba nedavno je upozorio i gradski zastupnik Renato Petek, a oglasio se i pravni zastupnik vlasnika, odvjetnik Boris Jukić. Zanimljivo je da nakon njihovog istupa Grad Zagreb nije uložio žalbu na nepravomoćnu presudu Upravnog suda u Zagrebu prema kojoj je dio do sada provedene procedure bio nezakonit.

Odvjetnik Jukić ne zna zašto je Grad Zagreb odustao od žalbe, a iz Grada Zagreba nam nisu odgovorili na upit koji smo im poslali još prošli tjedan.

Nastavak Bandićeve afere

Inače, ova je afera izbila još za vrijeme vlasti bivšeg gradonačelnika Milana Bandića, ali ju je nastavila i aktualna vlast.

Grad Zagreb dobio pljusku sa suda zbog afere u Gračanima: Zašto Tomašević želi platiti goleme parcele koje gradu ne trebaju? Tomašević progovorio o nekretninskoj aferi u Gračanima. Zašto i dalje želi zemlju koja gradu ne treba?

Tomislav Tomašević i njegovi suradnici nastavili su se sudski sporiti za parcele vrijedne milijuna kuna koje pokušavaju izvlastiti iako, prema građevinskim dozvolama, više nisu potrebe niti za jedan gradski projekt. U Bandićevom mandatu bilo je planirano njihovo izvlaštenje za Sljemensku žičaru, no dovršena je i bez tih spornih nekretnina.

Unatoč tome Grad Zagreb nastavio je s postupkom izvlaštenja isplativši dva i pol milijuna kuna na račune mrtvih ljudi, upisujući se na zemljišta na osnovu privremenih rješenja, te vodeći sporove iako su mu sudovi poručili da to što poduzima nije zakonito.

Sud rekao što je sve nezakonito

Nedavno smo javili da je Upravni sud u Zagrebu donio nepravomoćnu presudu prema kojoj rješenje Grada Zagreba kojim je odbijen zahtjev izvlaštenika za obustavom postupka te preuzimanje parcela od strane Grada, prije okončanja izvlaštenja, nisu bili zakoniti.

Budući da se radilo o nepravomoćnoj presudi Grad Zagreb imao je na nju pravo uložiti žalbu, no to, kako sada doznajemo, nije učinio. Rok za podnošenje žalbe je istekao. Sada bi postupak izvlaštenja trebao biti nastavljen.

Odvjetnik Jukić potvrdio je za N1 da Grad Zagreb nije uložio žalbu.

Hoće li se nešto promijeniti?

“Zašto je Grad Zagreb nakon svih ovih godina odustao od tog sudskog postupka nije mi poznato. Mogu samo nagađati, ali mislim da nije pretjerano ako kažem da je taj odustanak vrlo indikativan, odnosno da je problematiziranje postupaka službi koje su zastupale grad u medijima najvjerojatnije dovelo do njihova preispitivanja.

Odustanak od žalbe je svakako dobra vijest, a hoće li to dovesti i do dodatnog problematiziranja cijelog tog postupka ostaje za vidjeti. Svakako je interes grada i građana da se to dogodi.

Očekujemo nastavak postupka izvlaštenja. S obzirom na ono što smo isticali, a u svjetlu ove odluke da se ne ulaže žalba, on će možda dobiti sasvim drugačiji smjer”, rekao nam je odvjetnik Jukić koji je već ranije ukazivao da Grad Zagreb nepotrebno svojata parcele u Gračanima.

Pitanje gradskog zastupnika

“Pitamo zašto Grad Zagreb inzistira na ovim česticama u Gračanima kada su žičara, rotor i parkiralište dovršeni. Postoji li tu interes privatnih investitora?”, pitao je nedavno javno zastupnik Renato Petek. Isto pitanje postavio je i službeno gradonačelniku Tomaševiću.

Jukić je ranije potvrdio da je vrijednost ovih parcela milijunska, te da su vlasnici već godinama na gubitku budući da se Grad Zagreb na osnovu privremenog rješenja na njih upisao, a sada se pokazuje da je sve bilo nezakonito. Vlasnici, uvjeren je Jukić, gube na svojoj imovini jer njome ne mogu raspolagati, niti ju mogu slobodno prodati po tržišnim cijenama.

Što na sve kaže Tomašević?

Gradonačelnik Tomašević je, govoreći u ovom slučaju, podsjetio da je u tijeku spor oko visine naknade s vlasnicima od kojih je zemljište izvlašteno. Poručio je da već izgrađeno parkiralište i cesta dijelom ulaze u dvije sporne parcele, koje su ranije izvlaštene od vlasnika, i na koje se kao vlasnik, upisao Grad Zagreb.

“Dozvole koje su izdane za vrijeme prethodne vlasti su pravomoćne i prema njima su izgrađeni svi objekti. Zemljište za koje se vodi spor namijenjeno je za infrastrukturu i ne mogu tamo biti izgrađene nikakve privatne kuće. Samo zemljište upisano je u Generalni urbanistički plan kao zemljište za infrastrukturu”, istaknuo je nedavo Tomašević.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Potres kod Splita, ravnateljica Seizmološke službe za N1: “Južnija područja su seizmički aktivnija” Banke krenule povećavati kamatne stope na depozite građana