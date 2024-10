Elon Musk o visokoj dužnosnici EU-a: Oličenje banalnog, birokratskog zla

Podijeli :

Ludovic MARIN / AFP

Věra Jourová dospjela je na "nišan" milijardera nakon što ga je kritizirala zbog aktivnog "pomaganja zlikovcima".

Jourová ga kritizirala

Elon Musk obrušio se na Potpredsjednicu Europske komisije za vrijednosti i transparentnost u odlasku jer ga je okarakterizirala kao “promicatelja zla”, prenosi Politico.

Jourová je u intervjuu za Politico ranije ovog tjedna da Musk, za razliku od drugih tehnoloških šefova, “nije u stanju prepoznati dobro i zlo”.

Dodala je da multimilijarder, tehnološki mogul i šef X-a, Tesle i SpaceX-a, pojačava mržnju.

Informatički stručnjak: Elon Musk je patološki lažov

“Počeli smo relativizirati zlo, a on to proaktivno pomaže. On je promotor zla”, rekla je.

Musk, koji je poznat po tome da uzvraća na kritike kao da je jedva dočekao.

Věra Jourová is the epitome of banal, bureaucratic evil — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2024

Jourová je zapravo “oličenje banalnog, birokratskog zla”, rekao je tehnički šef na svom X računu kasno u četvrtak.

Musk je u neslaganju s europskim dužnosnicima, boreći se s regulatorima i vladama na više frontova.

Vjerojatni razlog njegovog ponašanja leži u tome da Europska komisija želi uzeti u obzir djelovanje njegovih tvrtki SpaceX i Neuralink u izračunavanju potencijalne kazne protiv X-a zbog kršenja niza zakona o moderiranju sadržaja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Američki novinar: Izrael je pogriješio, od Sinwara su napravili legendu Cimet rolice: Odličan recept koji morate isprobati u hladnim jesenskim danima