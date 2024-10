Informatički stručnjak: Elon Musk je patološki lažov

Podijeli :

Lucijan Carić, stručnjak za informatičku sigurnost gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović s kojom je razgovarao o najavljenim robotaksijima Elona Muska.

Lucijan Carić je sa skepsom komentirao jučernjašnju prezentaciju robotaksija Elona Muska, Cybercaba, upozorivši kako je riječ o najavi koja je “po tko zna koji put obnovljena.”

“Već 2019. Musk je obećao milijun robotaksija za 2020. i rekao je da imaju svu potrebnu tehnologiju. Kasnije, kada je to morao braniti na sudu, to je ispalo obično korporativno napuhavanje… Kada kažete da imate određenu tehnologiju a nemate je godinama to je laganje, mada je laganje danas način na koji svijet funkcionira. Svi lažu a ako pogledate Muskove fanove to su patološki lažovi kao i njihov šef na kraju krajeva.”

Carić je ocijenio kako vozilo vizualno izgleda super i “spartanskije nego Rimčevo rješenje.”

Potencijalni utjecaj robotaksija

Carić se u nastavku osvrnuo i na potencijalni utjecaj koji bi robotaksiji mogli imati na tržište kao i na sigurnost u prometu.

“Sve je pitanje definicije budućnosti i kada ona počinje. Ja ne vidim da robotizirani taksiji mogu u značajno mjeri utjecati na gustoću prometa jer ako imate potrebu da 100 tisuća vozila bude na cesti ona će biti na cesti… Cijene usluge koje je on naveo su utopija jer ako se pogledaju cijene usluge u Americi uvijek imate startnu cifru i vrijeme čekanja. To znači da vrijeme čekanja morate naplatiti ili gubite novce. Oni ne mogu biti najjeftiniji jer moraju biti robusniji i sigurno će biti skuplji za napraviti. Ali, to je uobičajeno kod Elona Muska. Najava cijene, rokova, to ne vrijedi”, dodao je.

Komentirajući potencijalne probleme koji bi se mogli javiti u sigurnosti prometa Carić je ocijenio kako automatizirani taksiji mogu samo utjecati na sigurnost taksi prometa.

“Taksi promet je sam po sebi sigurniji od običnog prometa. Automatizirana vozila bi u nekoj budućnosti mogla utjecati na sigurnost. No to je teško kvantificirati… Istraživanja pokazuju da su sigurnosti tih vozila puno manja nego što tvrtke prikazuju. To uopće nije neki ozbiljan pristup za testiranja na grbači javnosti… Tesla tvrdi da je jako sigurna iako je jedno istraživanje pokazalo da iako je vozilo fascinantno, ono radi i fascinantne greške”, zaključio je Lucijan Carić.

