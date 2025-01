Politico: Europska unija ovaj put ne strahuje zbog Trumpa. Evo zašto

Podijeli :

Donald Trump ponovno je preuzeo Bijelu kuću, prijeteći preokretu svjetskog poretka i izgradnji novog američkog carstva, od Paname do Grenlanda. I, za sada, su europski političari i birokrati odlučno odbili reagirati burnim negodovanjem.

Reakcija na Trumpov vatreni inauguracijski govor iz hodnika Europske komisije u Bruxellesu bila je prigušena. Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen čak ga nije spomenula u govoru na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Također, nije bilo previše dramatiziranja kada se Trump povukao iz Pariškog sporazuma o klimi, a samo tiho gunđanje čulo se kada je prezreo Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i započeo proces povlačenja iz nje, prenosi Politico.

Mirna reakcija Europe na Trumpa bila je i promišljena i taktička. Europa ne želi započinjati sukobe s nepredvidivim američkim vođom i razumije da javno moraliziranje samo može imati suprotan učinak.

“Potrebni su hladni umovi”, rekao je njemački kancelar Olaf Scholz pa dodao:

“Sasvim je jasno da će predsjednik Trump i njegova administracija sljedećih godina držati svijet u neizvjesnosti – u energetskim i klimatskim politikama, trgovinskoj politici, vanjskoj i sigurnosnoj politici te u mnogim drugim područjima.”

No, Scholz je spomenuo i da europska pribranost ne treba biti pogrešno protumačena kao podilaženje ikome.

Iako je jasno da Europa ne želi sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, ovaj je put napravila mnogo više kako bi se pripremila za moguće konflikte nego što je bio slučaj za vrijeme Trumpova prvog mandata.

Na trgovinskom planu, Bruxelles i London mjesecima su simulirali moguće scenarije i pripremili arsenal alata za potencijalni trgovinski rat. Dužnosnici se nadaju da će Trumpa uspjeti odvratiti od uvođenja kaznenih carina na europski izvoz, no spremni su na niz protumjera, uključujući uvođenje odmaznih carina.

Njegova izvršna naredba o “America First” trgovinskoj politici nalaže njegovu timu samo da istraži ideju univerzalnih carina, koje je već kroz prijetnju spomenuo da će nametnuti EU-u. Riječ je o desetak posto.

Ipak, iako je naredba pozvala na reviziju trgovinskog sporazuma iz prvog mandata s Kinom i na mjere za rješavanje trgovinskih neravnoteža i manipulacija valutama od strane američkih trgovinskih partnera, nije izravno spomenula Europu.

Samo nekoliko sati nakon polaganja prisege, Trump je Europi ponudio način da izbjegne trgovinski rat, rekavši “Jedina stvar koju mogu brzo učiniti jest kupovati našu naftu i plin.”

U utorak je Europska komisija potvrdila da ponudu shvaća ozbiljno i da će izravno stupiti u kontakt s Bijelom kućom.

“Moramo uspostaviti kontakt s njima i vidjeti kako dalje. Prioritet je započeti razgovor, rano se angažirati, raspraviti zajedničke interese i zatim biti spremni pregovarati”, rekla je glasnogovornica za energetiku Anna-Kaisa Itkonen.

I u vezi s podrškom Ukrajini europski čelnici, uključujući novog britanskog premijera Keira Starmera, ubrzano rade na planovima kako bi pokazali da su spremni preuzeti teret i dogovoriti buduće aranžmane s Trumpom. Razloga su dva – u slučaju potrebe, ali i kako bi Trumpu pokazali da su pouzdani partneri, a ne samo oni koji se šlepaju.

“Trump je političar vođen interesima, a ne vrijednostima. Dakle, morate apelirati na njegove interese. Neće mu biti u interesu izgledati kao da je Putin pobijedio ili da je dobio loš dogovor”, kaže jedan zapadni dužnosnik i napominje:

“Trumpov ego bi povrijedio loš dogovor oko Ukrajine jer to može ohrabriti Kinu. A ego mu je snažan motivator.”

U prošlosti je Trump šokirao američke saveznike predlažući mogućnost povlačenja SAD-a iz NATO-a. Predložio je novi cilj, da članice NATO-a troše pet posto BDP-a na obranu, umjesto trenutnih dva posto, što mnoge europske zemlje još nisu dosegle. Ali, pitanja obrane i sigurnosti prioritetna su za EU trenutno i s Trumpom ili bez njega, na tome se radi više nego prijašnjih godina.

“U vrijeme velikog rata na kontinentu, ulozi za Europu u pravilnom kalibriranju odgovora veći su nego za bilo koju drugu regiju u svijetu. No, Trump pokazuje da je nepredvidiv i spreman testirati granice partnerstava na potpuno neočekivane načine. To čini razumijevanje njegovih namjera hitnim za svjetske lidere – i izuzetno teškim”, istaknula je Leslie Vinjamuri, direktorica za Ameriku u Chatham House think tanku u Londonu.

