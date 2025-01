Brojne reakcije iz Njemačke na Muskov pozdrav: “Ovo je opasnost za cijeli slobodni svijet”

Podijeli :

Brojne reakcije uslijedile su nakon kontroverznog pozdrava koji je Elon Musk, multimilijarder i sada bliski suradnik Donalda Trumpa, izveo na skupu uoči inauguracije. Tijekom svog govora Musk je izveo pokret rukom koji poprilično sliči pozdravu kojeg su nacisti koristili u vrijeme Adolfa Hitlera, što je izazvalo bijes među brojnima, a naposljetku su se javili i sami Nijemci.

U prvom redu, među brojnima, bio je i Michel Friedman, njemačko-francuski publicist čiji su članovi obitelji stradali u Holokaustu, a koji je nakon rata djelovao i kao zamjenik Centralnog vijeća za Židove u Njemačkoj. On je ovaj potez nazvao čistom sramotom, dodavši za njemački Tagesspiel kako je ovaj potez pokazao da je slobodan svijet “došao do opasne točke”, prenosi Večernji list.

“Pomislio sam u sebi, rušenje tabua dolazi do točke koja je opasna za cijeli slobodni svijet. Brutalizacija, dehumanizacija, Auschwitz, sve je to Hitler. Masovni ubojica, ratni huškač, osoba za koju su ljudi bili samo brojevi – poštena igra, nije vrijedna spomena”, kazao je Friedman, smatrajući kako je Musk nedvosmisleno izveo nacistički pozdrav na bini.

Musk se na toj pozornici prvo zahvalio Trumpovim biračima prije nego što je desnu ruku stavio na srce, a potom je ispružio te rekao: “Moje srce ide vama”. Na kritike je brze odgovorio na svom profilu na X-u kojeg posjeduje, demantirajući da se radilo o tome.

“Iskreno, trebaju neke bolje prljave trikove. Napad metodom ‘svi su Hitler’ je već postao zamoran”, poručio je. S njim se nije složio i njemački kancelar Olaf Scholz, posebice uzimajući u obzir koliko Musk pokušava utjecati na ondašnju politiku podržavanjem ekstremno desnog AfD-a.

“U Europi imamo slobodu govora i svatko može govoriti što želi, čak i ako je milijarder. Ono što ne prihvaćamo je da to podržava ekstremno desničarske pozicije i to je ono što bih želio ponoviti”, kazao je, na što je, naravno, ponovno došla reakcija Muska i to zato što je netko na Twitteru prokomentirao kako “Scholz misli da je ekstremno desničarenje kada ljudi ne žele da migranti ne siluju djevojčice”.

“Sramota za Oafa Schitza”, posprdno se nadovezao Musk. Berlinski sudac Kai-Uwe Herbst išao je toliko daleko u svojoj reakciji da je kazao kako je njegov način pozdrava bio dovoljan da se protiv njega podigne i optužnica, da je bio izveden u Njemačkoj. Bilo je bezbroj takvih slučajeva.

“Ponekad su to pijani nogometni huligani, ponekad pro-palestinski prosvjednici koji žele provocirati”, kazao je, dodajući kako se uglavnom radilo o provokacijama, a ne širenjima nacističke ideologije. I njemačke novine Die Zeit objavile su naslov “Hitlerov pozdrav Hitlerov pozdrav Hitlerov pozdrav”, navodeći kako je on nedvosmislen kada se takav manevar rukom izvede pred ekstremno desnom publikom. S njima se nije složila i glavna izvjestiteljica časopisa Stern.

“Žao mi je, to nikako nije bio Hitlerov pozdrav, a također nikada nije ni bio zamišljen kao takav. Prestani s glupostima. Ima dovoljno stvarnih stvari oko kojih se može kritizirati Muska”, kazala je.

