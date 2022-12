FOTO, VIDEO Nepregledna gomila slavi svjetsko zlato na ulicama Buenos Airesa

Stotine tisuća Argentinaca okupljaju se na ulicama Buenos Airesa kako bi proslavili osvajanje naslova svjetskog nogometnog prvaka koji je njihova reprezentacija po treći put u povijesti osvojila u nedjelju u Katru, pod vodstvom kapetana Lionela Messija.

Momčad je krenula iz sjedišta nacionalnog nogometnog saveza, a ulicama glavnog argentinskog grada prolazi u autobusu s otvorenim krovom.

Kulminacija slavlja trebala bi se dogoditi kod simbola grada, slavnog obeliska na Trgu Republike (Plaza de la Republic), gdje su u nedjelju milijuni navijača slavili osvajanje naslova do kojeg su Argentinci u dramatičnom finalu protiv Francuza došli boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Argentinski mediji izvještavaju o pretrpanim vlakovima i zakrčenim željezničkim stanicama gomilama Argentinaca koji su pristigli u Buenos Aires kako bi bili dijelom svečane parade, te o preopterećenim mobilnim mrežama.

Argentinski predsjednik Alberto Fernandez proglasio je utorak nacionalnim praznikom, tako da bi svi mogli proslaviti osvojeni naslov na svjetskom nogometnom prvenstvu.

Buenos Aires, Argentina has totally collapsed. The victory parade, if you can even call it that, has been cut short.



This is the one of the few videos I’ve received that’s the safe to upload to social media. People were jumping into the bus. Just INSANE 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/OKHfDy7zOB