Bosanac o fondovima Europske unije za pomoć zemljama: To će postati ozbiljan problem

Zastupnik u Europskom parlamentu Gordan Bosanac (Možemo) gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao poplave u Španjolskoj.

“To je ono o čemu je većina stranaka i znanstvena zajednica počela pričati, a to je da su klimatske promjene tu i da će one početi oduzimati živote. Taj razgovor o klimatskim promjenama s jedne strane doživljava jednu vrstu otpora. Ne želi ih se do kraja priznati jer prilagodba na klimatske promjene zahtjeva i neka naša odricanja pa nam to nije lako. Ali, onda kad se dogodi nešto ovakvo kao sada u Španjolskoj svi zastanemo i pitamo se jesmo mogli napraviti više. U ovom slučaju je pitanje i koliko je bio jak sustav civilne zaštite”, kaže Bosanac.

Dodao je i da promjene u korist prirode idu jako sporo.

Stanovnici Valencije bijesni na vlasti: “Nema dovoljno vatrogasaca, lopate nisu stigle”

“Nemoguće je napraviti tu vrstu tranzicija da je svatko od nas ne osjetiti na svojoj koži i onda kad dođe pitanje našeg komfora tu postajemo licemjerni. Rađe bi da smo komforni nego da imamo neku vrstu odricanja za opće dobro planeta i čovječanstva”, kaže.

Bosanac je rekao i kako su fondovi Europske unije za pomoć nakon ovakvih tragedija nedovoljni.

“Tu se sada postavlja veliko pitanje – do kuda i koliko će se isplaćivati iz proračuna. S jedne strane privatno osiguravajuća društva sve manje žele davati police za vremenske nepogode i onda država mora davati iz proračuna pa se postavlja pitanje hoće li tog novca biti.

Prijedlog je i da se u dijelu kohezijskog novca, a to je ovaj novac koji mi imamo kao nerazvijena članica, rezervira za naknadu šteta. Ali, to će postati ozbiljan problem jer će šteta biti sve više i sve će ići na državne proračune. Pametnije bi bilo da se vratimo na temu zelene tranzicije i krenimo u tom smjeru”, objasnio je.

Predsjednički izbori u SAD-u

Bosanac se osvrnuo i na predsjedničke izbore u Americi i što bi eventualna pobjeda Trumpa značila za Europu.

“Eventualni dolazak Trumpa imao bi više negativnih utjecaja za Europsku uniju, ne samo u razumijevanju klimatske krize. Ipak, i demokratska stranka je prespora po pitanju zelene tranzicije. Trump je neka vrsta elementarne nepogode, ali isto tako treba reći da će se velike strateške odrednice događati bez obzira tko će u Americi bit predsjednik”, rekao je Bosanac.

NSATU misija

Na kraju je komentirao i NSATU misiju i dolazak drugog čovjeka NATO-a u Sabor.

“Ja mislim da su ljudi sad shvatili da je došlo do čitavog niza netočnih i lažnih informacija paušalno lansiranih i s jednog i drugog brda”, zaključio je Bosanac.

