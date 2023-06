Imaju li Trumpovi protukandidati ikakve šanse? “Samo ga jedan može pobijediti”

Podijeli :

Bivši američki potpredsjednik Mike Pence objavit će kandidaturu za predsjednika, čime se pridružio bivšem šefu Donaldu Trumpu i republikanskoj nadi - guverneru Floride Ronu DeSantisu. Moglo bi biti napeto u republikanskom političkom ringu. Ili?

Ankete pokazuju da je Trump uvjerljivi favorit za pobjedu na republikanskim izborima te da će se još jednom sučeliti s aktualnim predsjednikom Joeom Bidenom, koji je pak favorit za ukupnu pobjedu, s 40 posto podrške.

Trump dobio još jednog ozbiljnog protivnika na predsjedničkim izborima

Prema trenutnim anketama, Trump je na 28,6 posto, DeSantis na 18,2 posto, a Mike Pence na tek jedan posto pa samim time nije ni relevantan u ovoj utrci, koliko god se njemu možda činilo da bi to mogao biti. Ispred je čak i republikanka Nikki Haley, iznimno agresivna, odlučna i ambiciozna. No, iako se kandidirala još u veljači, ne može dosegnuti ni tri posto podrške birača pa je cijela priča jasna – republikanci će odlučivati između Trumpa i DeSantisa. Samo, još jednom se postavlja pitanje, hoće li biti imalo napeto?

“Teško se njih dvojica mogu uspoređivati. Trump je silovita osoba, agresivna, zna što radi i kako to napraviti, a i najbitnije – ima ogromnu podršku. Ne samo u javnosti nego i republikancima. DeSantis je, s druge strane, već u prvom nastupu pokazao niz slabosti i loše ušao u utrku”, kazala nam je politička analitičarka Mirjana Rakić pa objasnila na što točno misli:

“Htio je modernu platformu (Twitter, op.a.), htio je suradnju s najbogatijim među najbogatijima (Elon Musk, op.a.), htio se na jedan drugačiji način predstaviti svijetu, ali podbacio je. Izdala ga je tehnologija i to mu je veliki minus. Trebao se iskazati kao nova zvijezda, ali podbacio je na samom startu i time pokazao da se ipak ne radi o zvijezdi. Inače bi bio idealan.”

Također, DeSantis, iako iznimno oštar u nastupima i stavovima, zapravo “vlada na daljinu”. Izbjegava medije, javnost, debate i općenito kritičare koji bi ga mogli dostojno izazvati.

“Morat će se prije ili kasnije suočiti s publikom i medijima i, što je najbitnije, Trumpom. A već možemo vidjeti kako će to izgledati. Nakon debakla s objavom kampanje, počeo ga je ismijavati i, vjerujte mi, iskorištavati njegove vidljive slabosti kad se nađe pod pritiskom tijekom javnih nastupa”, ističe Rakić.

Konzervativni mediji 44-godišnjeg guvernera Floride, koji je u studenome prošle godine dobio drugi mandat u toj saveznoj državi, uspoređuju se Johnom F. Kennedyjem, no čini se da je to ipak samo zbog njegovih godina. Iako ima držanje, nema odlučnost, bezobraznost i teatralnost kao Trump, navode.

DeSantis imao tehničke probleme tijekom objave kandidature. Trump ga ismijavao

“Pa on u svojoj objavi kandidature nije rekao ni slova o ozbiljnim optužnicama s kojima se suočava Trump. Politički su praktički identični, kao i svi republikanci, no ono što bi mu donijelo prednost jest što nema teret nikakvih optužnica, odnosno, to što ih Trump ima. Ali, kao ni drugi republikanci, ne usudi mu se izravno suprostaviti. Zapravo, uopće ga nije spomenuo, kao ni drugi”, govori nam vanjskopolitička analitičarka.

Postavlja se pitanje zašto republikanski kandidati šute o Trumpu.

“Boje ga se, a on to osjeti. Zato je tako žestoko krenuo s ismijavanjem DeSantisa nakon debakla na Twitteru. I to nam nudi jasan uvid u to kako će njihovo suočavanje na republikanskim izborima izgledati. Jer, morate uzeti u obzir da nitko od tih republikanaca nije kritizirao Trumpovu politiku dok je bio predsjednik i jedino čemu se sad nadaju jest da će ga sud spriječiti u kandidaturi. U suprotnom, svjesni su da nemaju šanse”, naglasila je Rakić i napomenula da bi bilo tužno ako sud nekoga tko je odgovoran za pokušaj državnog udara ne spriječi u novom pohodu na čelnu poziciju u zemlji.

Istina jest da DeSantis ima republikansku pozadinu “kao iz udžbenika”, što u teoriji djeluje kao dovoljno. Primjerice, bio je aktivno u vojsci, i to u Iraku, na Floridi je donio niz konzervativnih zakona kao zabrana pobačaja nakon šestog tjedna trudnoće, olabavio je zakone o nošenju oružja, uklanja iz škola sve što mu “miriše” na LGBTIQ teme, rodnu i transrodnu ideologiju… Uz to, ne potječe iz bogate obitelji, a ni trenutno nije bogat s procijenjenom vrijednosti od 320.000 američkih dolara. Mlad je, obrazovan, ambiciozan. Svejedno, nedovoljno?

Objavljen dugoočekivani izvještaj o FBI-jevoj istrazi Trumpovih veza s Rusijom

“Trump se ne bavi tim, za njega, sitnicama. Nije bio aktivan kao predsjednik, ali bio je proaktivan. Izašao je iz međunarodnih sporazuma, narušio američku vanjsku politiku, umalo započeo rat s Kinom… Ali, konstantno ponavlja da je Amerika na prvom mjestu i to prolazi. Svaki njegov javni nastup izaziva niz emocija, atmosfera je ostrašćena i on se u takvoj situaciji snalazi kao riba u vodi. Ne osjeća potrebu posebno se baviti republikanskim temama jer smatra da se to podrazumijeva, on djeluje na nacionalnoj razini i otvoreno se sukobljava s onima koje njegovi pristaše vide u negativnom svjetlu”, objašnjava Rakić i poentira:

“Za razliku od DeSantisa, koji izbjegava njemu nesklone medije, Trump se odazvao za intervju CNN-u i tamo ih sve izvrijeđao, ostao je dosljedan sebi, ponašao se kao u onom svomu showu gdje je dijelio otkaze. Tako je i vladao za mandata, tako namjerava opet vladati, ako dobije priliku. A to njegovo biračko tijelo itekako vrednuje. Zato sam uvjerena da nitko od republikanaca nema šanse, jednostavno su preslabi i preblijedi kad stanu rame uz rame s njim.”

Ali, netko ipak ima šanse…

“Tako je, Joe Biden. On je jedini istinski Trumpov protukandidat i jedini koji ga može pobijediti. Uostalom, to je već uspio pa zna kako to ponoviti. Istina, nije mu lako u ovim trenucima zbog ekonomskih i gospodarskih pitanja, ali i rata u Ukrajini. Problem su mu i godine”, komentirala je politička analitičarka.

Bitno je istaknuti i da na nacionalnoj razini ne vrijede identična pravila kao na razini saveznih država. DeSantisu nije dovoljno pridobiti isključivo republikance, neodlučni su oni koji donose pobjedu. A on se ne snalazi kao Trump u tom smislu.

Trump: Ljudi koji misle da su izbori 2020. bili pošteni, vrlo su glupi

“Negativne ili pozitivne emocije, Trump ih prigrli, kontrolira i barata njima, uživa dok mu skandiraju i dok ga vrijeđaju. Voli biti na pozornici i zato mu DeSantis, ili drugi republikanci, ne djeluju kao ozbiljna prijetnja. Na putu do nacionalne pozornice jedino ga može zaustaviti sud.”

Ako bi ga sud zaustavio, kome od republikanaca bi Trump mogao dati podršku?

“Nikome. On je u stanju svima im reći da su nesposobni i da ne bi ni bili gdje jesu da on nije spriječen kandidirati se. Teško je shvatiti kako se uopće dogodio “fenomen Trumpa”, ali dogodio se i što god taj čovjek učinio, oni koji su bili uz njega, ostaju uz njega”, naglasila je Mirjana Rakić.

U konačnici, republikanci vladaju Kongresom (222:213) i Senatom (49:48), a upravo od tamo stiže najžešća podrška Trumpu. Dakle, ako sud ne spriječi njegovu kandidaturu, gledat ćemo reprizu predsjedničkih izbora s kraja 2020.

“Tako je. Ni kod demokrata ne vidim tko bi mogao ugroziti Bidena. Potpredsjednica Kamala Harris je u počecima krenula žestoko, bila je prisutna, no nestala je, ne znam zašto. Možda je to takva politika, gdje se ne želi ugroziti Bidenova pozicija, ali samo potvrđuje da će on biti demokratski kandidat”, zaključila je Rakić.

