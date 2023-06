Podijeli :

Bauk nezadovoljstva kruži SDP-om. Nije riječ samo o zagrebačkoj organizaciji, koja je najčešće po medijima, sad se nezadovoljstvo proširilo i na ostale organizacije.

Razloga je mnogo, a one koje SDP-ovci s kojima smo razgovarali ističu kao glavne su političke i organizacijske prirode. Politički su nedostatak sposobnosti vodstva da iznese svrsishodne politike, kako članstvu tako i javnosti, kažu nam.

Vodstvu stranke zamjeraju i nedostatak odlučnosti i hrabrosti u obračunu s HDZ-om, prepuštanje predsjedniku republike Zoranu Milanoviću nametanje, a onda nastupom potpuno obezvrjeđivanje tema kojima bi se trebalo boriti protiv vladajuće stranke, ali i podilaženje, kažu, platformi Možemo! i drugim strankama, poput Centra, zbog nekakve eventualne nacionalne koalicije koje možda neće i biti.

Naglašavaju kako upravo zbog takvih politika, zbog kojih SDP javnosti izgleda kao slaba stranka, mnogi ni ne pomišljaju uključiti se u rad stranke te da je organizacijama teško nagovoriti i vlastito članstvo na akciju.

Tu je naravno i nezadovoljstvo kadrovskim rješenjima. SDP-ovci kažu kako stranka nema dovoljno ljudi s kojima bi mogla izaći na izbore.

SDP-ov problem nisu izborne jedinice….

Politički analitičar Davor Gjenero za N1 kaže da SDP-ov problem nisu izborne jedinice i njihov oblik, već nedostatak rada na terenu.

“Davor Bernardić, mada nije bio kapacitet za predsjednika stranke, ali je posao kojeg je de facto radio, onaj glavnog tajnika stranke, radio izrazito dobro i zato ga, nešto manje od četiri godine, nisu uspjeli smjeniti”, kaže Gjenero i podsjeća da je Bernardić usprkos svim opstrukcijama “Milanovićevih autoritarnih ljevičara” uspio ostvariti jedan jako dobar rezultat na izborima za Europski parlament.

“To se naravno u okolnostima stalnog opstruiranja i dezavuiranja rada Davora Bernardića i njegovih suradnika nije uspjelo preliti na pristojan rezultat na izborima za Hrvatski sabor”, dodaje naš sugovornik.

Devastirana stranačka pozicija

“To se vidjelo na lokalnim izborima 2021., kad SDP nije upio ni u svim županijama nastupiti sa svojim listama, a kad je u većem dijelu zemlje praktički nestao. Imali su velike sreće što u Rijeci Marko Filipović nije imao kvaltitetnog protukandidata, pa su spasili mjesto riječkog gradonačelnika. Veliko je pitanje hoće li Filipović, na idućim izborima, tu poziciju moći sačuvati”, kaže Gjenero.

Gjenero je pohvalio SDP-ove “stare kadrove” Ranka Ostojića i Zlatka Komadinu. “Oni možda jesu na zalasku političkog života, ali su obrazovani, razumiju politiku i znaju što je politički rad za razliku od Milanovićeve piladi“, kaže politički analitičar.

“SDP je imao veliki priljev članstva i glasača u nekoliko optimističnih situacija kad se činilo sigurnim da preuzimaju vlast 2007. godine kad im to nije uspjelo i 2011. kad im je to uspjelo i tada su stekli relevantan dio oportunitetnog članstva”, kaže Gjenero.

Kao primjer oportunističke organizacije, naš sugovornik navodi zagrebačku organizaciju SDP-a.

“Takva je još od vremena kad ju je vodio Milan Badnić i ona je to ostala do današnjeg dana”, kaže Gjenero. Kao potvrdu svojoj tezi navodi to da organizaciju kao vd. predsjednika vodi čovjek, Branko Kolarić, koji je istovremeno dužnosnik po osnovi koalicijskog dogovora u kojoj je SDP mlađi partner.

“To nije prirodno, to nije dobra situacija i to se ne bi smjelo raditi i očito je da je u zagrebačkoj organizaciji, koja predstavlja četvrtinu Hrvatske, da je taj mentalitet stjecanja sinekura preživio sve lustracije, smjene, promjene vodstva i to se vidi iz aviona”, kaže Gjenero.

“S Piculom praktički ne komuniciraju”

A, s kritikama nije stao samo na zagrebačkoj organizaciji. Naime, problem vidi u trenutnoj vodećoj garnituri SDP-a koja, po njemu nije u stanju privući nove glasače, pogotovo mlade.

“Oni nemaju ni znanja ni sposobnosti otvarati relevantna pitanja koja zabrinjavaju generaciju mlađih ljudi ovisnih o samostalnom radu. Koliko su neobrazovani govori to da kad je Davorko Vidović prije, sad već pet ili šest godina, počeo govoriti o prekarijatu su ga gledali blijedo jer nisu znali što znači taj pojam, a to je jedna od ključnih tema suvremene socijaldemokracije”, kaže Gjenero.

Također, kaže da SDP-ovci ne sudjeluju ili da marginalno sudeluju u radu europskih socijalista i demokrata. “Oni imaju jednog čovjeka koji je važan policy maker u EP-u, a to je Tonino Picula, ali s njim praktički ne komuniciraju, a koliko vidim Picula sebe smatra članom Europskih socijalista, a manje članom SDP-a i pri tome nema nikakve njegove krivice. Picula nije po volji Zoranu Milanoviću i onome što Zoran Milanović sponzorira unutar SDP-a”, rekao je Gjenero.

Na pitanje, koliko bi za tu stranku bilo dobro da oživi političku katarzu, pronađe svoj politički put, novi program, pa čak ako bi SDP to koštalo sljedećih parlamentarnih izbora, Gjenero kaže da bi trebalo promatrati kako su druge stranke, a kao primjer daje Demokratsku stranku Srbije, koja je također bila član obitelji Europskih socijalista. “Bili su vrlo snažni, da mogu pobjediti, a onda su krenuli padati i na kraju nestali”, podsjeća Gjenero.

“Imaju sreće”

Također, smatra da bi takva sudbina još uvijek mogla snaći i SDP, ali da se ne bi kladio na to te da, koliko god bili slabi, imaju i sreće. “Oni imaju sreću u SDP-u da Možemo! osim u Zagrebu i Istri nije ozbiljno radio na izgradnji stranačke infrastrukture”, kaže Gjenero i dodaje da Možemo! kad je riječ o izgradnji infrastrukture radi ozbiljne greške.

“SDP ima sreću da Možemo! obnaša vlast u Zagrebu i plaća svu cijenu tranzicije te na jednoj strani pokazuju sve svoje manjkove, dok su na drugoj strani permamentno izloženi opstrukciji. Da je Tomislavu Tomaševiću u Zagrebu uspjelo ono što je austrijskim Zelenima uspjelo kad su dobili Beč, ja bih se kladio na ono što se događalo između HSLS-a i HNS-a ranih 2000-ih da se jedan balon strmoglavo pada dolje, a drugi raste i da ljudi, kako glasači tako i članovi, s jednog balona preskaču u drugi”, podsjeća Gjenero.

Također, uvjeren je da je Tomaševiću bolje krenulo u Zagrebu, da bi SDP nestao s poltičke scene. “Da je Tomaševiću bolje krenulo, ja bi se kladio na potonuće SDP-a prema rubu izbornog praga i jačanje Možemo! prema poziciji druge stranke u zemlji. Nažalost, Možemo! ne radi na sebi da bi postali nacionalna stranka u pravom smislu riječi da pokrivaju sve županije i cijelu Hrvatsku. Oni imaju svoj račun da sa, prije pet, sad četiri izborne jedinice mogu ostvariti neki parlamentarni rezultat, ali izuzev Sandre Benčić tu nema nikog prepoznatljivog i osobe snažne retorike i to im je također ozbiljan problem”, rekao je Davor Gjenero za N1.

