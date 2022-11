Institut za rat: Dva dana raketiranja znatno oštetilo najveću europsku nuklearku

Dva dana intenzivnog raketiranja najveće nuklearne elektrane u Europi ostavilo je značajne štete, objavio je Institut za rat u svojem novom izvještaju.

Kako pišu, raketiranje je znatno oštetilo nuklearnu elektranu Zaporižje. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je u ponedjeljak kasno navečer da nema direktne prijetnje za sigurnost reaktora te da su skladišta goriva netaknuta unatoč brojnim granatama.

Rusija i Ukrajina i dalje se međusobno optužuju za raketiranje Zaporižja.

Ukrajinska obavještajna služba objavila je da ruske snage planiraju izvesti napade na ključnu bjelorusku infrastrukturu pod lažnom izlikom, a zapravo kako bi izvršili pritisak na bjelorusku vojsku da se uključi u rat u Ukrajini.

Ukrajinska vojska nastavlja s vojnim operacijama na području Mikolajiva kao i kontraofenzive dok Rusi nastavljaju s napadima oko Bahmuta i Avdivke. Također, mobilizirani Rusi nastavljaju s pobunama i bjegovima, dodaje se.

