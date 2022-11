Institut za rat: Rusi mijenjaju taktiku

Ruske se snage nastavljaju boriti sa zastarjelom opremom i nedostatkom vojnika dok izjave dužnosnika sugeriraju da bi moglo doći do drugog vala mobilizacije, objavio je Institut za rat. Prenose i britansko Ministarstvo obrane koje je objavilo da su promijenili taktiku jer se dosadašnja pokazala neučinkovitom.

Britansko Ministarstvo obrane objavilo je da se ruska vojska prestala organizirati u bataljunske taktičke grupe (BTG) posljednja tri mjeseca. BTG-i čine manje jedinice, primjerice oklopne, izviđačke ili artiljerijske. Pišu, naime, da iz više razloga ta taktika ne prolazi u Ukrajini. Zbog toga su Rusi preostale resurse, materijalne i ljudske, reorganizirali u ad hoc strukture niskog morala i discipline.

Institut za rat otkriva i da se ruske snage nastavljaju boriti sa zastarjelom opremom i nedostatkom ljudstva dok istovremeno iz Moskve stižu indirektne naznake da bi moglo doći do drugog vala mobilizacije.

Neovisna je istraga otkrila da je Rusija vrlo vjerojatno preselila tisuće ukrajinskih zarobljenika iz okupiranih područja u Rusiju, posebno nakon povlačenja iz Hersona.

