ISW: Šef Wagnera sarkastično se ruga ruskoj vojsci. Zašto mu Putin to dopušta?

Institut sa proučavanje rata (ISW) piše kako osnivač i financijer Wagner grupe Jevgenij Prigožin nastoji prikriti svoje napore da ojača Wagner pozivanjem na koncept povijesnog jedinstva Rusije. Prigožin nije želio odgovarati o svom sastanku s poslovnim ljudima u Kursku koji je navodno bio o organizaciji narodne milicije izvan formalne ruske vojne zapovjedne strukture.

Umjesto toga, šef Wagnera je govorio kako Rusija ima sve što treba za postizanje svojih ciljeva – jakog predsjednika, kohezivnu vojsku i veliku državnost. U naknadnom odgovoru za medije Prigožin je ustvrdio da njegova “neovisnost nije u suprotnosti s politikom ruskog predsjednika Vladimira Putina, kako su neki protumačili”.

PROČITAJTE JOŠ Bidenova administracija privatno potiče Ukrajince na pregovore s Rusijom Zelenski: Teheran i dalje laže o dronovima

ISW smatra kako je Prigožinov komentar o ruskoj “kohezivnoj vojsci” vjerojatno bio slabo prikriveni sarkazam, s obzirom na to da je Prigožin više puta kritizirao ruske oružane snage u brojnim prilikama. Prigožin je, dodaje Institut za proučavanje rata, također izravno priznao da je neovisni subjekt što ga, kako je ISW prethodno ocijenio, oslobađa nekih obveza prema Kremlju i ruskom Ministarstvu obrane. Putinova ovisnost o Prigožinovim snagama oko Bakhmuta također omogućuje Prigožinu privilegije kao što je kritiziranje Kremlja ili ruskih oružanih snaga bez značajnih posljedica, piše ISW, prenosi Index.

U analizi se dodaje kako Putin i dalje, preko Prigožinovog Wagnera, uzima neučinkovite osuđene kriminalce da popune ruske snage u Ukrajini. ISW citira i ruski oporbeni list The Insider koji je objavio da je više od 500 zatvorenika unovačenih u Wagnerove jedinice umrlo u posljednja dva mjeseca te da je Wagner ukupno izgubio između 800 i 1000 plaćenika u Ukrajini, što sve govori u prilog tome da osuđenici čine veliki dio Wagnerovih snaga u Ukrajini.

Ukrajinski obavještajni dužnosnici također su ranije izvijestili da su mnogi zatvorenici koji boluju od zaraznih bolesti zarazili Wagnerove trupe, na što je Prigožin odgovorio da on ne pravi diskriminaciju na temelju bolesti.

#Wagner Group financier Yevheniy #Prigozhin seeks to obfuscate his efforts to strengthen his independent power base with an appeal to the concept of #Russia’s historic unity.



Read our latest campaign update w/ @criticalthreats: https://t.co/wNvgkV6ZVN pic.twitter.com/9ZA5KG4Q1s