Izraelac za N1: Hamas nije očekivao da će nastati sveobuhvatni rat, no to će se dogoditi

Podijeli :

Izraelski direktor tvrtke koja se bavi medijskom analizom s diplomom iz ekonomije i politologije Sefi Kadmi bio je gost Dnevnika N1 televizije u kojem se javio iz Tel Aviva i komentirao stanje u Izraelu nakon napada palestinske terorističke skupine Hamas.

“Vojska trenutačno pokušava naći zadnje teroriste koji su i dalje u Izraelu, spasiti zadnje civile izložene paljbi i želi se organirati u pogledu odmazde za napad koji će se dogoditi vjerojatno u Gazi. Napad ih je definitivno iznenadio. Ovo je izraelski napad 11.9. i Pearl Harbour. Ovo je fijasko. Izrealska obavještajna služba nije obavila svoj posao. Najsnažnija vojska na Bliskom istoku uhvaćena je na spavanju, iznenadila ih je teroristička organizacija koja možda čak nije ni očekivala da će uspjeti”, rekao je Sefi Kadmi.

Brazil će sazvati hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog napada na Izrael Hamas drži izraelske civile i vojnike kao taoce u pojasu Gaze

Ona navodi da se u ovoj cijeloj priči ne može pobjeći od političkog konteksta jer je on, kako kaže, uvijek u zraku u Izraelu.

“Ovog puta cijeli je Izrael ujedinjen. Čelnik oporbe ponudio je premijeru osnivanje zajedničke vlade i ostavljanje svih razlika po strani kao što se dogodilo i 1967. i 1973. Ljudi su i dalje prilično podijeljeni, ali kada je riječ o odlasku u borbu, svi to čine bez ikakvog oklijevanja. Ruku na srce, fokus nije na premijeru. Ljudi su sad fokusirnai na to kako se nositi s ovom situacijom, kako se pobrinuti za ranjene, imamo više od 10 otetih civila, uključujući i djecu. Moramo formirati vladu koja će se s time nositi na najbolji mogući način”, rekao je pa je dodao: “Izrael se sprema za rat. Gaza se sad smatra neprijateljskom državom. Ova situacija vjerojatno nije bila planirana, Hamas nije planirao da će ostvariti toliki uspjeh te da će biti toliko žrtava. Nisu očekivali da će nastati sveobuhvatni rat, no to će se dogoditi. Ako se pridruži Iran ili bilo tko drugi, to će biti vrlo tužno za civilnu populaciju. Izrael je spreman, no mi želimo mir. Hamas želi skrenuti pregovore sa Saudijcima”.

Kadmi smatra da je skupina Hamas očekivala ograničenu operaciju i željela podsjetiti svijet da postoje.

“Osjećali su se stjeranima u kut. Pošto nisu zaustavljeni, sad imamo toliko žrtava. Možemo očekivati rat sa izraelske strane, to izraelska javnost očekuje od vlade. Bili smo vrlo tolerantni godinama i uspijevali smo prihvatiti činjenicu da stižu rakete iz Gaze. Populacija je uspjela na neki način apsorbirati terorizam. Brojke su sad sulude, ljudi su bijesni, očekuju snažnu reakciju. Prije svega se moramo pozabaviti Gazom jednom za svagda. Ono što se događa zadnjih 15 godina, više se ne može tolerirati”, kazao je.

Za kraj poručuje da podupire rješenja dvije države i pravo Palestinaca na slobodu.

“No, ne možemo prihvatiti ove barbarske činove ubijanja djece i starijih. To nije ništa što se može slaviti. Svi koji slave takva djela, sami sebe dehumaniziraju. Problem s okupacijom je da ona mora završiti. Lideri su zadnjih 20 godina odabrali put rata i terorizma”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.