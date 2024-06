Što je Trumpov plan? “Osim osvete, njegov politički program je nepoznat”

Podijeli :

Kolumnist portala Telegram Đivo Đurović gostovao je u Newsroomu kod Domagoja Novokmeta gdje su razgovarali o američkim izborima.

Najveći izazov debate – Trumpovo ponašanje

“Najveći izazov je isto ono što smo vidjeli prošli put – kako će se Donald Trump ponašati”, kaže Đurović.

Trump: Svatko tko završi fakultet u SAD-u, trebao bi dobiti zelenu kartu

“Pokazao je da je sposoban biti potpuno destruktivan i dovesti do situacije da nema debate. Govori stvari koje govori na svojim predizbornim skupovima, uvijek jedno te iste, bez obzira što ga se pita”, dodao je.

Biden je, zbog ovoga, kaže Đurović, pao u drugi plan: “A Trump je kao neko nervozno dijete koje nije nešto dobilo ponavljao non stop ono što je htio. Moguće je da i sada napravi istu stvar.”

“Biden treba gledati unaprijed…”

Upitan što bi debata mogla donijeti kandidatima, Đurović odgovara: “Trump bi se mogao pokazati kao netko tko nudi nekakav sadržaj. Njegov politički program je potpuno, osim osvete, nepoznat. To nije jednostavna pozicija, s obzirom da je ekonomija relativno dobra u SAD-u. On bi tu trebao iznijeti neki plan. Ne znam hoće li to napraviti.”

VIDEO / Trump pozvao Bidena na kognitivni test pa u sljedećoj rečenici napravio gaf

“Za razliku od Trumpa, Biden treba gledati unaprijed, a ne u retrospektivu i reći: ‘da, ja radim dobar posao i vidite to u tome i tome i nudim vam da završim taj posao za četiri godine’. Onaj tko uspije neku od tih poruka poslati, napravit će dobar posao”, ističe Đurović.

Trump je osuđen samo za pokušaj podmićivanja i čini se da ostala suđenja neće početi prije finala kampanje. U isto vrijeme imamo situaciju u kojoj je Hunter Biden također osuđen za laganje prilikom kupovine oružja.

Postavlja se pitanje jesu li priče o suđenjima relativizirane, odnosno, je li izostao onaj učinak po kojem bi se dio republikanaca mogao okrenuti protiv Trumpa jednom kad suci počnu potvrđivati njegove protuzakonite akcije.

“Trump se trudi da stranačke elite pokažu lojalnost njemu. Pitanje je hoće li se to linearno preliti na sve razine niže od toga. Ja vjerujem da će neki ljudi naći izliku u slučaju Huntera Bidena, iako on nije kandidat za predsjednika, već sin kandidata. Ako on ima sina koji je kriminalac, je li to isto kao kada je kriminalac čovjek koji želi biti predsjednik? Nije jednako povući tu crtu. Neki će u medijima ili na republikanskoj strani reći da su jednaki i da će ostati na Trumpovoj strani, ali to je neusporedivo”, objasnio je.

