Vladimir Zivojinovic / AFP

Lik ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je bio naslikan na zgradu u uglu ulice u Beogradu je išaran; oči i usta su mu prekrivena crvenom bojom što je iznenađujući prizor u zemlji koja je promoskovska. U novoj analizi Bloomberg piše da prijateljstvo između Rusije i Srbije sve nezgodnije.

Slogan “brat” je promijenjen u “rat”. Mural je nastao kao znak podrške ruskom predsjedniku, a sada postaje simbol otpora i prosvjed protiv rata i to u trenutku kada je Putin dodatno eskalirao sukob u Ukrajini.

Srbija je bila vješta u balansiranju svojih geopolitičkih i gospodarskih interesa između istoka i zapada, ali rat je razotkrio paradokse tog žongliranja i pokrenuo pitanja u Beogradu o tome gdje zaparavo leže interesi ove zemlje u novom svjetskom poretku.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opirao se uvođenju sankcija Rusiji, no srbijansko gospodarstvo ovisi o europskom bloku za 60% svoje trgovine, a cilj srbijanske vlade, koliko god bili udaljeni od toga u ovom trenutku, jest konačno se pridružiti Europskoj uniji.

Srbija se u međuvremenu udvarala Kini, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, čiji je predsjednik boravio u Beogradu 10. listopada kako bi se susreo s Vučićem prije sastanka s Putinom u St. Petersburgu.

Putin najomiljeniji svjetski vođa za Srbe

Anketa provedena nekoliko mjeseci nakon što je Vučić premoćno reizabran u travnju pokazala je da je Putin najomiljeniji svjetski vođa za Srbe, čak i nakon što je kineski Xi Jinping dobio dodatnu podršku nakon pružanja cjepiva protiv covida-19. Srbija je od tada postala utočište tisućama Rusa koji bježe od ruskog režima.

Stav zemlje je, međutim, postao neugodan za neke iz predsjednikova bliskog okruženja. Zorana Mihajlović, potpredsjednica Vlade Srbije, okrivila je Putina da je svijet doveo “na rub tragedije”.

“Svijet se mijenja, geopolitička situacija je drugačija i moramo gledati u budućnost kako bismo pronašli svoje mjesto”, kazala je Mihajlović u intervjuu 12. listopada nakon što je Rusija ponovno počela bombardirati gradove diljem Ukrajine. Ukratko, ona je poručila da je vrijeme da Srbija konačno izabere stranu i definira svoju poziciju.

Iako se Srbija glasovima u Ujedinjenim narodima pridružila osudi Putinove invazije, i dalje je u ruskoj orbiti.

Rusko-srpsko prijateljstvo

Prijateljstvo između dviju istočnih pravoslavnih nacija seže stoljećima unazad, prije nego što je zahladanjelo tijekom sovjetskog razdoblja. No, ponovno je oživljeno tijekom raspada Jugoslavije, a zatim je ojačano nakon intervencije NATO saveza 1999. godine, čime je okončan rat na Kosovu.

Srbija računa da će je Moskva podržati u nepriznavanju državnosti Kosova, a Putin koristi Kosovo kao dokaz “dvoličnosti” Zapada u vezi s njegovim ratom u Ukrajini.

Rusija prodaje prirodni plin Srbiji ispod tržišne cijene prema produženom ugovoru, ali Rusija čini samo 6% vanjske trgovine Srbije. EU je daleko najveći partner s trgovinskom razmjenom od 30 milijardi dolara.

Nakon toga slijede ulaganja iz Kine i UAE. Tri najveća izvoznika iz Srbije su rudarske tvrtke u kineskom vlasništvu i proizvođač čelika, objavilo je Ministarstvo financija.

Odnosi s Rusijom su ispražnjeni

Jedan od najatraktivnijih projekata u Beogradu podržan je od strane UAE: The Waterfront, Vučićev vodeći projekt luksuznih stanova na Savi. Ujedinjeni Arapski Emirati i Srbija također su potpisali “strateški savez” u rujnu, koji pokriva sve, od sporazuma o izručenju do pakta s Fondom za razvoj Abu Dhabija. Emirati su također pristali posuditi Srbiji milijardu dolara za pomoć u servisiranju duga i energetskim ulaganjima.

“Odnosi s Rusijom su ispražnjeni. Ostat će prijateljski, ali će sva bitna pitanja nestati. Politički, društveno, prijateljstvo je još uvijek tu, ali rat je ubrzao ekonomski raspad”, kazao je Maksim Samorukov, analitičar za regiju pri Carnegie Endowmentu koji je napustio Moskvu u veljači.

Doista, dok sukob ponovno cijepa svijet između istoka i zapada, Beograd igra poznatu ulogu. Pod komunističkim vođom Josipom Brozom Titom, Jugoslavija je slavno raskinula sa Sovjetima i uspostavila veze među drugim nesvrstanim zemljama.

Postoje znakovi da to radi. Međunarodni monetarni fond, s kojim vlada u Beogradu nastoji sklopiti, predviđa da će srbijansko gospodarstvo ove godine porasti 3,5 posto. Iako će inflacija ostati iznad 11% u 2022., ipak je to ispod europskog prosjeka.

Neki aspekti srbijanske geoplitike mogle bi biti od velike koriste, navela je Bank of America 11. listopada, a pri tome se u izvjeđšću navodi kao primjer ugovor o plinu s Rusijom s jedne strane te težnje članstvu u EU s druge strane.

Kina je ključna

Za umirovljenog srbijanskog diplomata Zorana Milivojevića jedina stvar koja nije na stolu u smislu onoga što će Srbija razmotriti je priznanje Kosova koje je proglasilo neovisnost 2008. Sve ostalo je otvoreno za razgovor, uključujući i sankcije, rekao je.

Milivojević, koji je boravio u Bruxellesu i Parizu te bio veleposlanik Srbije u Vijeću Europe, navodi da je Kina ključna jer odnosi Srbije s tom zemljom nemaju nikakve političke veze.

Podsjet čelnika UEA bio je potvrda geopolitičkog balansiranja Srbije, navodi on. “Za nas je to posebna podrška, neizravna podrška našim stavovima. To je simbolično, nešto vrlo politički važno za nas.”

Izazov za Vučića

Ipak, Srbija ima malo političkog utjecaja na Zapadu, rekao je Samorukov, a odnosi s Kinom i UAE se temelje isključivo na financijskim interesima. Izazov za Vučića je koliko dugo može odolijevati pritisku Europe u tome da zauzme čvršći stav prema Rusiji, dodao je.

Kompromis bi mogao doći u obliku pristanka na neke sankcije ili revizije politike otvorenih vrata za Ruse – 30 dana bez viza, iako to ne bi bilo popularno među biračima.

Razgovori s Rusima u Beogradu sugeriraju da su oni koji bježe protiv Putina. Piotr Nikitin, odvjetnik i aktivist iz Beograda koji je pomogao pokrenuti skupinu Rusa, Bjelorusa i Ukrajinaca protiv rata, smatra da zbog toga uništavanje Putinovog murala u Beogradu i nije iznenađujuć.

Brine ga da bi Vučić na kraju mogao pooštriti srpski vizni režim, a predstaviti to kao sankcije Rusiji i to kako bi se svrstao na stranu EU, piše Bloomberg, a prenosi Financial Post.