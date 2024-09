Što dosad znamo o neviđenom orkestiranom napadu pagerima?

Podijeli :

REUTERS/Mohamed Azakir

Tisuće ljudi su ozlijeđene u Libanonu nakon simultane eksplozije pagera koje je skupina Hezbolah koristila za komunikaciju. Najmanje devet je ubijeno, a otprilike 2800 ozlijeđeno, među kojima mnogi - teško.

Nejasno je kako je izveden napad koji je, kako izgleda, bio iznimno sofisticiran. Hezbolah je okrivio Izrael, no izraelski dužnosnici su odbili komentirati.

Eksplozije su počele u glavnom gradu Libanon, Bejrutu i nekoliko drugih područja u zemlji u utorak oko 15:45 po lokalnom vremenu. Svjedoci su izvijestili da su vidjeli dim kako izlazi iz džepova ljudi, prije nego što su vidjeli male eksplozije koje su zvučale poput vatrometa i pucnjeva.

U jednom isječku pojavila se snimka CCTV-a koja pokazuje eksploziju u džepu hlača muškarca dok je stajao u trgovini.

Eksplozije su trajale oko sat vremena nakon početnih udara, izvijestila je novinska agencija Reuters. Ubrzo nakon toga, mnoštvo ljudi počelo je pristizati u bolnice diljem Libanona, a svjedoci su izvještavali o prizorima masovne zbunjenosti.

Kako su eksplodirali?

Analitičari su bili šokirani razmjerom napada, ističući da Hezbolah ima sigurnosne mjere kojima se ponosi. Neki su pretpostavili da se radi o potezu koji je uzrokovao pregrijavanje baterija što je dovelo do eksplozije uređaja, no to je ubrzo odbačeno.

S druge strane, mnogi stručnjaci kažu da se radi o nekoj vrsti lančanog napada koji podrazumijeva da se u uređaje provalilo tijekom proizvodnje ili u prijevozu.

U vrijeme pisanja članka doznalo se da je Izrael ugradio eksploziv u pagere tijekom proizvodnje.

Letica: Nezapamćena diverzija pagerima tek je početak Pageri eksplodirali preko kodirane poruke? Izvori otkrili detalje Mossadovog udara na Hezbolah

Napadi koji su se dogodili unutar nabavnog lanca sve su veća opasnost u svijetu kibernetičke sigurnosti s obzirom da mnogi hakeri počinju dobivati pristup proizvodnji uređaja.

No, ovi napadi su obično softverske prirode. Nabavni lanac koji podrazumijeva hardware, odnosno dijelove samog uređaja, mnogo su rjeđi i morali bi uključivati ogromnu tajnu operaciju ugradnje eksploziva, kao što je izgleda, bilo i s pagerima.

Sigurnosni dužnosnici u Libanonu kažu da su pageri bili zapakirani s malom količnom eksploziva mjesecima prije nego što su ušli u tu zemlju. U razgovoru za BBC, bivši pripadnik vojske je iznio pretpostavku da su uređaji mogli biti aktivirani daljinskim signalom.

Što se zna o žrtvama?

Izvor blizak Hezbollahu rekao je za AFP da su dvojica ubijenih sinovi dvojice zastupnika Hezbolaha. Također su rekli da je ubijena kći člana Hezbollaha.

Među ozlijeđenima je i iranski veleposlanik u Libanonu Mojtaba Amani. Izvještaji iranskih medija govore da su njegove ozljede bile lakše.

Šef Hezbollaha Hassan Nasrallah nije ozlijeđen u eksplozijama, izvijestio je Reuters citirajući izvor.

Libanonski ministar javnog zdravstva Firass Abiad rekao je da su ozljede većinom na rukama i licu ozlijeđenih. Govoreći za BBC, rekao je: “Čini se da je većina ozljeda na licu, a posebno na očima i šakama. Imali smo i neke amputacije.”

Dodao je: “Velika većina ljudi koji dolaze u hitnu pomoć su u civilnoj odjeći, tako da je vrlo teško razlučiti pripadaju li određenom entitetu poput Hezbollaha ili drugih…Ali među njima vidimo ljude koji su ili stari ili vrlo mladi, poput djeteta koje je nažalost umrlo… a među njima ima i zdravstvenih djelatnika, rekao je ministar.

Izvan granica Libanona, 14 ljudi je ozlijeđeno u sličnim eksplozijama u susjednoj Siriji.

Zašto je Hezbolah koristio pagere?

Hezbollah se uvelike oslanjao na dojavljivače kao niskotehnološko sredstvo komunikacije kako bi pokušao izbjeći dijeljenje lokacije.

Pager je bežični telekomunikacijski uređaj koji prima i prikazuje alfanumeričke ili glasovne poruke.

Mobilni telefoni odavno su napušteni kao previše ranjivi, kao što je dokazao izraelski atentat na Hamasovog proizvođača bombi Yahya Ayyasha još 1996. godine, kada mu je telefon eksplodirao u ruci.

No jedan operativac Hezbollaha rekao je agenciji AP da su dojavljivači novog proizvođača koju grupa prije nije koristila. Libanonski sigurnosni dužnosnik rekao je novinskoj agenciji Reuters da je oko 5000 dojavljivača uneseno u zemlju prije otprilike pet mjeseci.

Oznake koje se vide na fragmentima eksplodiranih dojavljivača upućuju na model dojavljivača nazvan Rugged Pager AR-924.

Ali tajvanski proizvođač Gold Apollo zanijekao je bilo kakvu umiješanost u eksplozije. Osnivač, Hsu Ching-Kuang, rekao je da je njegova tvrtka potpisala ugovor s europskom tvrtkom – BAC – za proizvodnju uređaja i korištenje imena njegove tvrtke. Kad je BBC posjetio Gold Apollo u srijedu, lokalna policija pretresla je urede tvrtke, pregledavala dokumente i ispitivala osoblje.

Kako je Izrael ubacio eksploziv u pejdžere koje je koristio Hezbolah?

Emily Harding, bivša analitičarka CIA-e, rekla je da je sigurnosni napad “duboko posramio Hezbollah”.

“Proboj ovih razmjera nije samo fizički štetan, već će ih natjerati da dovedu u pitanje cijeli svoj sigurnosni aparat”, rekla je za BBC.”Očekujem da provedu intenzivnu unutarnju istragu koja će ih odvratiti od potencijalne borbe s Izraelom.”

Hoće li sukob Hezbollaha i Izraela eskalirati?

Hezbollah je u savezu s izraelskim najvećim neprijateljem u regiji, Iranom. Grupa je dio teheranskih Osovina otpora i mjesecima je uključena u rat niže razine s Izraelom, često razmjenjujući raketnu i projektilnu vatru preko sjeverne granice Izraela. Čitave zajednice su raseljene s obje strane.

Eksplozije su se dogodile samo nekoliko sati nakon što je izraelski sigurnosni kabinet proglasio siguran povratak stanovnika na sjever zemlje službenim ratnim ciljem.

Premijer Benjamin Netanyahu je rekao američkom dužnosniku koji je boravio u posjetu da će Izrael “učiniti što je potrebno da osigura svoju sigurnost”.

Ranije u ponedjeljak, izraelska sigurnosna agencija rekla je da je spriječila pokušaj Hezbollaha da ubije bivšeg dužnosnika.

Unatoč napetostima, promatrači kažu da su do sada obje strane imale za cilj obuzdati neprijateljstva bez prelaska crte u pravi rat. No postoji strah da bi situacija mogla izmaknuti kontroli, a Hezbollah već prijeti da će odgovoriti na eksplozije u utorak.

