Kamenjeckij: Zelenski ima dvije poruke za Europu!

Profesor Maksim Kamenjeckij iz kijevskog Instituta za međunarodne odnose bio je gost Novog dana u kojem je s našim Tihomirom Ladišićem komentirao stanje u Ukrajini.

Dok god je 20% teritorija pod okupacijom, ne možemo stati!

Ukrajinska vojska u ponedjeljak je potvrdila da je oborila dva ruska zrakoplova iznad Azovskog mora, područja koje je Rusija ranije smatrala sigurnim za svoje avione.

“Navodno, koliko ja razumijem, još jedan bombarder je bio gađan, ali ga je promašila raketa. Naše protuzračne snage su izvele vrlo dobru operaciju, a taj A-50 koji je srušen je izuzetno skup avion i vrlo je važan za provođenje operacija ruske vojske. Gubici su za rusko zrakoplovstvo opet veliki. Ovakve stvari nama dižu moral”, kazao je profesor.

Osvrnuo se i na pitanje primirja: “Pitanje primirja se ne diže uopće, od Rusa nisam čuo uopće takve ideje. Obzirom da smo mi napadnuta strana i 20% našeg teritorija je pod okupacijom, mi ne možemo stati. Rusi osjećaju nadmoć u ljudstvu i streljivu pa sigurno neće pristati na primirje.”

Poruke Zelenskog

Na mrežama se pojavljuju snimke plaćenika iz Srbije koji ratuju u Ukrajini za Rusiju i to sve suprotno zakonima svoje zemlje. U video snimkama objavljenim na ruskim mrežama, borci iz Srbije svjedoče o torturi koju su doživjeli od ruskih oficira, na jednoj od snimaka traže Putinovu pomoć.

Prema Kamenjeckom, ova pojava predstavlja uobičajeni obrazac međuetničkih konflikata koji prate rusku vojsku, a prisutni su još od vremena Sovjetskog Saveza.

Ovih se dana održava Svjetski ekonomski forum u Davosu.

Upitan kakvu poruku Zelenski ima za europske zemlje, Kamenjeckij odgovara: “Tu su dvije glavne poruke. Jedan smjer je izjednačavanje pristupa pojmovima; što je to mir i što je to pravednost u međunarodnim odnosima? Moramo istim jezikom takve stvari komentirati, to je jedan problem. A drugi problem je odnos prema sankcijama i prema agresoru. Stvarno ispada da sankcije nisu toliko učinkovite jer je rusko gospodarstvo ispalo jače od njihove vojske.

