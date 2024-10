Sve ove zvijezde podržale su Harris: No, je li podrška Hollywooda uvijek dobra?

Podijeli :

ANDRE DIAS NOBRE and SAUL LOEB / AFP / Ilustracija

U kampanju uoči američkih izbora na kojima će se odlučiti hoće li demokratkinja Kamala Harris ili republikanac Donald Trump postati sljedeći predsjednik SAD-a uključile su se mnoge slavne osobe, među kojima glumice Jennifer Garner, Julia Robert i Jane Fonda.

Tako zvijezda “Aliasa” kao dio kampanje navodi tekstualne poruke, TV reklame, agitiranje i druge napore u jednoj od sedam ključnih država koje će ishod izbora.

Kada zvijezde žele voditi kampanju, politički stratezi ih pozivaju da posjete mjesta s kojima imaju osobne veze i razgovaraju o temama na kojima su radili. Također ih spajaju s političkim teškašima.

Tako se Garner pridružila bivšoj savjetnici za politiku i veleposlanici Susan Rice, a glumica je pričala o tome kako su se njezini roditelji upoznali u Arizoni. Članica odbora za Save the Children, Garner je hvalila potporu Harris poreznim olakšicama za djecu i višim plaćama za radnike koji skrbe o djeci.

Julia Roberts je u međuvremenu posjetila svoju Georgiju i predstavila ju je bivša zastupnica u kongresu te države Stacey Abrams.

Taylor Swift nakon podrške Harris izgubila milijune slušatelja Trump pojačao napade na Harris: “Kamala, otpuštena si, gubi se odavde”

Glumica Jane Fonda, zagovornica akcije protiv klimatskih promjena, pokucala je na vrata u Michiganu kako bi pohvalila Harris i druge “klimatske prvake”. Oskarovka i dugogodišnja politička aktivistica rekla je da nikada prije nije vodila kampanju od vrata do vrata za predsjednicu.

Premda Hollywood ima reputaciju liberala, neke zvijezde rade na tome da ljudi izađu na izbore i biraju bivšeg predsjednika Trumpa. Dennis Quaid, koji je u nedavnom filmu glumio republikansku ikonu Ronalda Reagana, govorio je na Trumpovu skupu u Kaliforniji. “Ovdje sam da vam kažem da je vrijeme da odaberete stranu”, rekao je Quaid uz pljesak.

Među ostalim Trumpovim pristašama iz svijeta zabave su glazbenici Ted Nugent i Kid Rock, te hrvač Hulk Hogan, koji je govorio na ovoljetnoj republikanskoj nacionalnoj konvenciji.

Pomaže ili šteti?

Hoće li Garner, Quaid ili bilo koja druga filmska zvijezda što promijeniti?

Pojavljivanje slavnih pojačava poruke o glasanju, rekao je Christian Grose, profesor političkih znanosti i akademski direktor Schwarzenegger Instituta Sveučilišta Južne Kalifornije.

Ako neka nepoznata osoba pokuca na vrata, to ostavlja dojam samo na tog glasača. Kad slavna osoba to učini, to stvara medijsku pokrivenost i objave na društvenim mrežama koje sežu izvan tog doma, rekao je Grose.

Hoće li se to pretvoriti u veći odaziv ovisi o slavnoj osobi i okolnostima.

Megazvijezde poput Oprah Winfrey mogu imati značajan utjecaj. Njezinoj podršci Baracku Obami 2007. pripisuje se milijun glasova tijekom predizbora Demokratske stranke.

Najbolji čistač jetre: Jedan mali gutljaj svako jutro natašte i zaboravit ćete na lošu probavu Ravnatelj KBC-a Rebro Ante Ćorušić pao u bolnici i poginuo

A pop megazvijezda Taylor Swift potaknula je tisuće novih registracija glasača nestranačkim pozivom ljudima da se registriraju 2023., prema neprofitnoj skupini Vote.org.

Ovog rujna Swift je otišla korak dalje i podržala Harris putem objave na Instagramu, koja je sada dobila više od 11 milijuna lajkova.

Iako je kampanja Kamale Harris pozdravila pjevačičinu podršku, to se možda neće pokazati kao blagoslov, prema Marku Harveyju, autoru knjige “Utjecaj slavnih: Politika, uvjeravanje i zagovaranje temeljeno na problemu”, objavljene 2018.

Mnogi ne žele miješati zabavu i politiku

Harvey i drugi istraživači ispitali su 1000 ljudi u kolovozu, prije podrške Swift. Polovici je prikazana fotografija Swift s generičkom porukom koja poziva ljude da glasaju, a drugoj polovici ista fotografija koja poziva na glasanje za demokrate.

U studiji je pjevačica imala najveći utjecaj kod neodlučnih glasača koji su obožavatelji Swift. Obožavatelji koji su vidjeli opću poruku prijavili su veliku vjerojatnost da će izaći na birališta. Međutim, među obožavateljima je pala namjera glasanja kad su vidjeli da pjevačica poziva na glasanje za demokrate.

“Mislim da postoji mnogo ljudi koji ne žele miješati zabavu sa svojim političkim opredjeljenjem”, ustvrdio je Harvey, izvanredni profesor na Sveučilištu Saint Mary u Kansasu.

Ipak, moguće je da bi predsjedničku utrku, kao i neke utrke za američki Kongres, mogle odlučiti stotine ili tisuće glasova.

“Ne bih to naveo kao neki ključni dio kampanje”, rekao je profesor Christian Grose, “ali svakako možete mobilizirati ljude entuzijazmom i uzbuđenjem uz malo holivudskog glamura pojavljujući se na mjestima koja ne biste očekivali”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Znate li zašto profesionalci stavljaju papir za pečenje na dno pećnice? Što se događa našem organizmu ako svakog dana pojedemo dvije žličice meda

#related-news_3