Korak do najvećeg ruskog poraza ili blef? Putinov kuhar postavio ultimatum

Nakon nekoliko mjeseci krvavih borbi za Bahmut, gradića koji je zbog brutalnosti sukoba dobio nadimak „mašina za mljevenje mesa“, šef ruske paravojne formacije Wagner Jevgenij Prigožin najavio je da će povući svoje trupe do 10. svibnja. Ova najava, ipak, nije posljedica promjene situacije na frontu gdje se borbe i dalje vode za svaki metar već sukoba Prigožina sa vrhom Kremlja. Uz prijetnju da će povući svoje jedinice, prvi čovjek ruskih plaćenika „bez dlake“ na jeziku vrijeđao je najbliže suradnike Vladmira Putina.

Naime, šef Wagnera objavio je da će njegovi ozloglašeni plaćenici napustiti grad na istoku Ukrajine za nekoliko dana jer je „besmisleno da idu u propast u nedostatku municije“.

„Izjavljujem u ime Wagnerovih boraca da ćemo 10. svibnja 2023. godine prebaciti naše položaje u Bahmutu jedinicama Ministarstva obrane Rusije i da ćemo povući ostatke Wagnerovih logističkih kampova, kako bismo mogli ‘zalizati rane’‘. Wagnerove jedinice izvlačim iz Bahmuta jer je besmisleno da idu u propast u nedostatku municije“, rekao je Jevgenij Prigožin.

„Krv je još svježa“

Nekoliko sati ranije, Prigožin je na društvenim mrežama objavio gnjusnu snimku na kojoj se vidi kako stoji pored leševa svojih plaćenika dok u naletu bijesa izgovara psovke upućene ruskom vojnom vrhu. Između ostalog, imenom spominje ministra obrane Rusije i načelnika Generalštaba Oružanih snaga koje poziva da „dobro pogledaju“ u beživotna tijela, piše Nova.rs.

„Imamo 70 posto manjka municije. Šojgu! Gerasimov! Gdje je j*ena municija?“, vikao je Prigožin u kameru i potom nastavio u istom tonu.

„Ovi momci su Wagnerovci koji su danas umrli. Krv je još svježa. Sve ih snimite. Ovo su nečiji očevi i sinovi. A vi koji nam ne date municiju gorite u paklu! Vi sjedite po svojim luksuznim foteljama, djeca su vam ovisna od snimanja videa za Youtube. Mislite da ste gospodari ovog života? Mislite da možete raspolagati njihovim životima? Ako imate skladišta puna municije, onda možete“, rekao je Prigožin.

Postavio ultimatum prije četiri dana

Inače, ovo nije prvi put da se Prigožin javno sukobljava sa vrhom Kremlja. Praktično, to se svakodnevno događa od početka rata, budući da je čovjek poznat i kao Putinov kuhar često „prozivao“ rusku vojsku govoreći da je nesposobna. Situacija je eskalirala kada su njegove snage počele ostvarivati izvjesne uspjehe u gradovima Bahmut i Soledar, dok su s druge strane trupe službene ruske vojske tapkale u mjestu.

Tada, prema tvrdnjama Prigožina, dolazi do „zabadanja noža u leđa“ – prestanka slanja municije Wagnerovcima koji se bore u Bahmutu. To ga je naljutilo do takvih razmjera da je prije pet dana odlučio vojnom vrhu postaviti ultimatum – ako ne dobiju municiju, njegovi plaćenici napuštaju Bahmut.

Kako je tada naveo, povlačenje Wagnera iz Bahmuta vodi do ruskog poraza duž drugih dijelova fronta od 1.000 kilometara. Prigožin tvrdi da su ruske snage izvele 48 neuspješnih napada na liniji Bahmut-Advijevka-Marjinka, za šta je okrivio nedostatak municije.

„Za mene, kao komandanta, bolno je gledati kako svojim životima plaćamo nedostatak municije. Saveznici su spori s isporukama, tako da bi naši partneri trebali biti brži“, rekao je.

Prigožinov bijes tinja mjesecima

Iako je ovo najveća prijetnja koju je Prigožin izgovorio do sada i koja može ozbiljno koštati Kremlj, nije prvi put da javno kritizira ministra obrane i vojno rukovodstvo Rusije, a pojavljivali su se navodi da je bijesan i na Vladimira Putina. Prije nekoliko tjedana je na svom Telegram kanalu objavio video u kojem je poručio Putinu da je „njegov zadatak gotov“.

Također, u intervjuu koji je dao krajem ožujka podgrijao je spekulacije da uveliko mjerka mjesto predsjednika Rusije Vladimira Putina. U intervjuu Prigožin je stavljen u kadar ispred publike na isti način kako to obično izgleda kada Putin održava sastanke ili pozira fotografima. Ovakav „filmski stil“ je neobičan za Prigožina, jer on u javnim video nastupima ne koristi takav „sterilni“ format“, smatraju analitičari.

S druge strane, pojedini analitičari tvrde i da bi taj intervju mogao biti najava njegove kandidature na predsjedničkim izborima 2024. godine, na kojima bi se natjecao s Putinom.

