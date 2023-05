Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček gostovala je u N1 Newsnightu gdje je govorila o političkoj komunikaciji u Hrvatskoj.

Govorila je o najavama poreznog rasterećenja i većih plaća od prvog siječnja: “Rekla bih da su to sjajne vijesti, samo što je to komunikacijski vrlo nevješto upakirano. Vrlo je nejasno kako će se to provesti. Ni u jednom trenutku se nije iznijela reforma kojom će se to učiniti. Stalno vladajući govore i da je to paket na kojem se još uvijek radi. Nije mi jasno zašto se ide u javnost s nečim što je još uvijek work in progress. Možda se radi o nekom predizbornom obećanju i PR-ovskim trikovima. Iza toga onda ne stoji zaista razrađena ideja nego je to onda metoda pokušaja i pogrešaka. Ne uljeva povjerenje u to da će se zaista provesti od prvog siječnja kako se najavljuje”. No, u slučaju da do povećanja plaća ne dođe, Kišiček kaže da bi premijer Andrej Plenković kao vješt komunikator zasigurno našao izlaz iz situacije gdje je nešto obećao, a nije realizirao.

Povećanje plaća kao predizborni potez HDZ-a? I Račan i Milanović su radili isto

“Mislim da je iduća izborna godina ključna, a ovo je samo stvaranje plodnog tla ili priprema terena za što bolji ulazak u izbornu godinu. Mislim da je to nešto na što će svi blagonaklono gledati. Mislim da su konkretni darovi bolji od obećanja darova jednom u budućnosti”, ističe Kišiček.

Govoreći o Plenkovićevim komunikacijskim vještinama, Kišiček kaže: “Mislim da je zaista teško ugroziti tu jednu poziciju apsolutnog autoriteta što se tiče javne i političke komunikacije u Hrvatskoj”. Na pitanje o tome tko bi mu mogao parirati, odgovara: “Još uvijek se sjećamo sučeljavanja Andreja Plenkovića i predsjendika Zorana Milanovića. Ja mislim da je to jedini političar koji mu može biti al-pari. Tada je to bilo vrlo izjednačeno. U ovom trenutku mislim da postoje političari koji imaju potencijala, ali da bi izašli kao pobjednici, ja zaista ne vidim nikoga”.

Kad je riječ o aferama koje su obilježile Plenkovićev mandat, kaže: “Mislim da je glavni problem premijera što se nije okružio ljudima koji su jednako retorički vješti kao on. Možda je to namjerno da on uvijek bude zvijezda i retorički virtuoz hrvatske politike. Možda je to zaista odluka koju je donio promišljeno. A možda samo nema oko sebe suradnike koji bi mogli sami rješavati svoje afere. Čini se kao da svaki problem svakog ministra i svakog političara dođe na stol premijeru”.

Kao najlošijeg komunikatora u Vladi ističe ministra obrane Marija Banožića koja do izražaja posebno dolazi u duelima s predsjednikom Zoranom Milanovićem: “Iz svakog, ali apsolutno svakog je on izašao kao posramljeni gubitnik. Mislim da je svima jasno da se ne može nositi s kritikama predsjednika. Mislim da je to naštetilo i njegovom autoritetu u javnosti i u resoru kojim se bavi”.

Kaže da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković postao bolji i opušteniji: “Ljudi ga simpatiziraju. Često u komunikaciji koristi stihove popularnih pjesama, pokazao se i kao pratitelj urbane scene, pa je i zaplesao. Pokazao se opušteniji nego što smo imali dojam ranije o njemu, a opet na ozbiljnim političkim događajima može dati zaista suvisle izjave za medije”.

“Plenković pita kao Partibrejkersi – vjeruješ li meni ili misliš svojom glavom”

Govorila je o potencijalnim ženskim kandidatkinjama za premijerku ili predsjednicu države:

Kad je riječ o Mariji Selak Raspudić, Kišiček kaže: “Vrlo vješta retorički. Jedna je od onih koja bi mogla ući u duele i polemike s premijerom. Ako bi izgubila, to ne bi bilo kao duel između ministra Banožića i predsjednika Milanovića. Ona bi se vrlo vješto znala nositi s njim. Jedna od prednosti koje bi Plenković mogao iskoristiti i kapitalizirati je njegovo iskustvo u izvršnoj vlasti kao argument”.

Komentirala je i Sandru Benčić: “I za nju mislim da je kompetentna i vrlo vješta i da se dobro priprema. Ono što mi se sviđa kod političara nove generacije, kako kod nje, tako i Selak Raspudić je to što imaju jedan puno opsežniji vokabular, puno bolju izražajnost. Vi slušajući njih možete zaista nešto novo naučiti, a ne neke floskule i klišeje koje su neki zastupnici kojih više nema uporno ponaljali.

Mislim da je njihov problem to da su žene. Žene su u političkom diskursu u lošijoj poziciji. Percepcija žena koje su odlučne i sigurne i samopouzdane je da su agresivne. Ako krenu u obračune, histerične su i izvan kontrole, nemaju samodiscipline. Nitko ne želi da nas takve lude žene vode i da budu na čelnim pozicijama. Sve isto što izgovori muškarac, kada izgovori žena se gleda kroz prizmu drugačije perspektive. I to ne samo iz perspektive muškaraca, nego i žene na žene gledaju tako. Kad bi žene ženama dale više podrške i ohrabrile se i glasale za žene, da bismo imale i više žena na vodećžim pozicijama u društvu, a tako i politici”, zaključila je.

