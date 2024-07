Kovač o riskantnom potezu Macrona: “Time ne samo da destabilizira Francusku nego i EU”

Podijeli :

Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova, gostovao je u Novom danu kod Sandre Križanec gdje je komentirao rezultate parlamentarnih izbora u Francuskoj.

Kovač smatra kako pobjeda desnice nije iznenađenje. “Mnogima je iznenađenje zašto je uopće predsjednik Emmanuel Macron raspustio parlament nakon izgubljenih EU izbora. Išao se kockati i izgubio je”, rekao je.

“Destabilizacija EU-a”

Smatra da je to bilo nepromišljeno i riskantno. “Time ne samo da destabilizira Francusku nego i EU jer je Francuska druga ekonomija EU-a”, dodao je.

“Francuski ustav nije zamišljen da imate tvrdu kohabitaciju, zato imate jakog predsjednika da bi se izbjegla nestabilnost. Do sada smo imali tri kohabitacije i ova četvrta bi mogla dovesti do toga da imate vladu koju vodi Le Pen s politikama koja se razlikuje od politika ekstremnog centra kako nazivaju Macronovo opredjeljenje. Može doći do velikih turbulencija i to nije dobro”, naveo je Kovač.

“Ako bi Nacionalna fronta Marine Le Pen pobijedila na izborima za predsjednika, sve dok se ne odluči na izlazak iz EU-a, neće se ništa dogoditi. Te stranke desnice se politički europeiziraju i postaju sistemske i mainstream”, istaknuo je.

Dva kruga parlamentarnih izbora

Objasnio je da su dva kruga parlamentarnih izbora u Francuskoj. “U prvom krugu možete dobiti mandat ako imate većinu glasova i ako imate 25 posto podrške registriranih glasača. Jedno 37-38 zastupnika Nacionalne fronte je već izabrano i jedno 20-ak zastupnika ljevice. U drugom krugu će biti oko 250 jedinca gdje će biti 3 kandidata. I zato iz ljevice pozivaju na povlačenje iz utrke ako su njihovi kandidati na trećem mjestu kako bi dali podršku Macronovim kandidatima na drugom mjestu i obrnuto. No nisu svi pristaše Macrona za to da se podrži ljevica, tako da je vrlo moguća pobjeda Le Pen ili tehnička vlada”, objasnio je.

Izborna pobjeda koja bi mogla preokrenuti političku kartu Europe: Jedna stvar će biti ključna

“EU je suočena s dva izazova. Prvi je demografija, odnosno migracije. sve je više starog stanovništva i mi nemamo dovoljno svoje djece. Francuska je desetljećima imala najbolju poziciju, ali je pala. Nama je potrebna radna snaga iz inozemstva. I tko dolazi u naše države? Mi u Hrvatskoj još nismo u toj mjeri pogođeni. Druga stvar je ekonomska konkurentnost, odnosno kako se nosimo s drugim blokovima, američkim i kineskim. Ti problemi se prelamaju preko leđa građana i ljudi imaju osjećaj da ih se ne sluša”, ustvrdio je.

“Pitanje je tko dolazi, dolaze li ljudi potrebni za tržište rada ili se puštaju ljudi zbog imperativa humanosti. To stvara frustracije kod ljudi i imate nesigurnost, stvarnu i imaginarnu. U Njemačkoj imate ljudi iz dijelova gdje imaju najmanje stranaca da glasaju za AfD”, rekao je.

“Onda imate stranke koje to ne prihvaćaju i ne uvažavaju strahove, bili oni stvarni ili imaginarni, to je nebitno”, dodao je.

