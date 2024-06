VIDEO / Vozili smo talijanski SUV koji je svojevremeno digao na noge čitavu industriju

Podijeli :

Malo koja vijest izazvala je toliku pomutnju na tržištu kao ona iz 2016. godine kada je talijanski automobilski brend svijetu predstavio svoj prvi SUV. Šokirani obožavatelji nisu mogli doći k sebi, no vrlo brzo postalo je jasno da Alfa nije nimalo pogriješila kada se upustila u tu avanturu.

Stelvio, prvi SUV Alfe Romeo koji i dan danas slovi kao jedan od najzabavnijih takvih auta na tržištu, ime je dobio po istoimenom prijevoju u talijanskim Alpama koji ima 48 serpentina. Osim imena, auto i prijevoj dijele još jednu zajedničku stvar – od pogleda na njih, čovjek jednostavno ostaje bez riječi.

Ove godine, na domaće tržište dojurila je i redizajnirana verzija Stelvia, a taj smo markantni primjerak testirali u našoj emisiji Automobiliona.

Tri paketa opreme

Nova verzija nema puno promjena, no i to malo što se promijenilo itekako je uočljivo. Za početak, Stelvio je dobio nova prednja pametna svjetla naziva 3+3, koja odaju počast legendarnom modelu Alfi SZ. Do nekih manjih promjena došlo je i na prednjoj masci, odnosno prepoznatljivom Alfinom trolistu, a sve je skupa dovelo do toga da prednji dio automobila izgleda puno markantnije – posebice u ovoj crvenoj boji, a koja se službeno zove ni manje ni više nego – Alfa.

Sliku markantnog sportskog SUV-a zaokružuju i 19-inčni naplatci s poznatim Alfinim potpisom – krugovima koji podsjećaju na brojčanik telefona – te dva prava crna auspuha straga.

Otkrivamo 10 trikova kojima se prevaranti služe kod prodaje rabljenih automobila

Stelvio dolazi u tri razine opreme – Sprint, Veloce i Tributo Italiano. Model koji smo testirali imao je najnižu razinu opreme, Sprint, no osim u materijalima i nekim sitnim detaljima, kada usporedite sa srednjom razinom opreme koja je u Hrvatskoj najprodavanija, i nema baš neke pretjerane razlike.

Sav fokus u unutrašnjosti Stelvia je na vozačevom sjedalu i volanu. Unutrašnjost je lišena svih nepotrebnih tipki i detalja kako bi se vozači fokusirali na ono što je kod Alfe najvažnije – vožnju i uživanje u vožnji.

Tijekom vožnje, vozačima će na raspolaganju biti vozačev ekran dimenzija 12,3 inča s tri različite teme prikaza – evoluirajuće, opušteno i baština, a ta zadnja tema odaje počast modelima iz 60-ih i 70-ih godina. Tu je i glavni ekran dimenzija 8,8 inča kojim se može upravljati na dodir ili tipkom koja je kao neki svojevrsni mali joystick te je smještena ispod mjenjača. Glavni ekran poveziv je s pametnim telefonima putem aplikacija Apple CarPlay i Android Auto.

Dokaz porijekla

U unutrašnjosti postoji nekoliko jako upečatljivih detalja koje vrijedi istaknuti. Za početak, auto se pali na gumbu koji se nalazi na volanu, a pažnju će vam u tom dijelu svakako privući i metalne polugice koje se nalaze iza volana, a koje služe za ručno mijenjanje brzina ako želite iskusiti ona pravi, iskonski Alfin DNA. Zgodan detalj je i mali pretinac predviđen za ključ koji se nalazi kod mjenjača, kao i talijanska zastavica koja ukazuje na porijeklo automobila.

Kada već govorimo o tom dijelu vozila, Talijane tu treba pohvaliti i za odličan izbor materijala. Umjesto takozvane piano plastike koja se često nađe u automobilima, a koja je dosta nezahvalna za održavanje jer se užasno lako zaprlja, oni su stavili neku rebrastu plastiku na kojoj ne ostaje niti jedan otisak prsta.

U Sprint paketu opreme, sjedala su napravljena od tkanine, a na naslonu za glavu utisnut je logo Alfe. Kod viših razina opreme, sjedala dolaze u kožnoj varijanti.

Stražnji dio automobila prostran je i ugodan za putovanja, a straga se nalaze i dva isofixa. Prostran je i prtljažnik čija zapremnina iznosi 525 litara, što će vam biti dostatno za više prtljage, ali i neke veće stvari ukoliko ih imate potrebe prevoziti. Za veće stvari i više „teretnog prostora“, praktično je i to da se stražnja klupa može oboriti iz prtljažnika.

Ima i zabavnu stranu

Alfa Romeo Stelvio dolazi u benzinskoj i dizelskoj varijanti. Testni model bio je dizelaš s 2.2 motorom koji je uparen s 8-stupanjskim ZF automatskim mjenjačem, a ukupna snaga automobila iznosi 210 KS.

Automobiliona: Markantni Talijan i auto omiljen među holivudskim zvijezdama probili led (28.06.)

Iako SUV-ovi ne slove baš kao zabavni automobili, Stelvio je sve samo ne dosadan i upravo u tome leži tajna njegove popularnosti i prihvaćenosti. Stelvio je dinamičan te se može pohvaliti nekim stvarima kojih se ne bi posramili niti pravi sportski automobili. Primjerice, ima savršenu distribuciju težine, 50:50. Ima šperu te poznati Alfin Multilink ovjes. Veliki plus svakako je i to što ima pogon na sva četiri kotača, a koji funkcionira na principu da u vožnji daje osjećaj kao da auto ima stražnji pogon.

Što se same vožnje tiče, prvo što se primijeti kada sjednete u auto i krenete voziti je nešto čvršći volan, preciznost i suverenost na cesti. U gradu je iznenađujuće udoban za jedan sportski SUV. No, njegove performanse najbolje se osjete na otvorenoj cesti gdje pokazuje tu svoju zabavniju stranu, ali i na autocesti pri većim brzinama gdje do izražaja dolazi taj Alfin karakter na cesti – čvrstoća, stabilnost i preciznost za volanom.

S obzirom da je riječ o dizelašu, na trenutke se ne može se ne čuti njegov motor, te kao i kod svih dizelaša, treba mu koji trenutak da uhvati zamah. No, kada se dohvati te svoje snage, sve postane manje važno i jedino što vam preostaje jest uživati u tom čarobnom trenutku vožnje s ovim talijanskim ljepotanom.

Cijena Alfe Romeo Stelvio starta od 53.200 eura, a za model koji smo mi testirali, kupci će trebati izdvojiti 57.156,15 eura. Mješovita potrošnja koja je na našem testu uključivala vožnju po gradu, otvorenoj cesti i autocesti s ovim modelom iznosila je 6.4 litre.

Talijanima možda možemo svašta spočitati, ali kada su u pitanju njihovi automobili, tu stajemo, skidamo kapu i možemo im samo reći „Svaka čast“. Njihovi automobili dizajnerski su možda i najljepši u svijetu, a s obzirom na dugu tradiciju proizvodnje i usavršavanja automobila, teško je pronaći manu i po pitanju same vožnje.

Uostalom, Stelvio je sjajan primjer toga. I njemu su 2016. godine kada je predstavljen htjeli pronaći neku manu, pa je na kraju dvije godine kasnije postao najprodavaniji Alfin model. S obzirom da je 8 godina nakon predstavljanja ovaj auto i dalje potpuni hit među auto entuzijastima, ne sumnjamo da je pred njim još puno lijepih generacija i godina proizvodnje…

Ines Jelušić

Specifikacije:

Alfa Romeo Stelvio Sprint 2.2 210 HP AWD

Paket opreme: Sprint

Dimenzije (dužina/širina/visina u cm): 4.686 / 1.903 / 1.693

Motor: Dizel, 2.2 l, četiri cilindra, 2.143 ccm

Pogon: Svi kotači

Snaga: 210 KS

Okretni moment: 470 Nm

Ubrzanje 0-100: 6.6 sec

Maksimalna brzina: 215 km/h

Mjenjač: Automatski, 8-stupanjski

Prosječna potrošnja na testu: 6.4 litara/100 km

CO2: 159 g/km

Cijena testnog modela: 57.156,15 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.