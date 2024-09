Kremlj se oglasio zbog ubojstva čelnika Hezbolaha, kažu da su “najdublje zabrinuti”

Podijeli :

REUTERS/Essam al-Sudani

Kremlj je u ponedjeljak osudio ubojstvo čelnika Hezbolaha Sajeda Hasana Nasralaha u izraelskom zračnom napadu prošli tjedan, procijenivši da zbog toga postoji "iznimno visok” rizik od šireg sukoba na Bliskom istoku.

“Ruska strana osuđuje takve akcije, vjerujemo da su dovele do značajne destabilizacije situacije u regiji”, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

„Glavna stvar je što je takvo neselektivno bombardiranje stambenih zgrada u Libanonu dovodi do velikog broja ljudskih žrtava, što će neizbježno dovesti do humanitarne katastrofe poput one kakvoj svjedočimo u Gazi”, dodao je pa izrazio „najdublju zabrinutost” Moskve.

Zamjenik šefa Hezbolaha: Spremni smo za borbe na kopnu

U nedjelju će se u Teheranu sastati ruski premijer Mihail Mišustin i iranski predsjednik Masud Pezeškian, najavio je Kremlj u nedjelju, a prenosi agencija France Presse. Iran je najveći saveznik i podržavatelj Hezbolaha.

Snažni napadi Izraela na položaje te militantne skupine pojačali su međunarodnu zabrinutost zbog rizika od šire eskalacije na Bliskom istoku u koji bi bio uključen i Teheran.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je ubojstvo Nasralaha tijekom vikenda proglasio političkim ubojstvom, a njegovo ministarstvo priopćenjem je pozvalo Izrael da odmah zaustavi napade u Libanonu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Čak 25 radnica tekstilne firme dobilo otkaz: “Radila sam za 670 eura, a sad kažu da nećemo dobiti zadnju plaću” Plenković opet prozvao Milanovića: Promašio je mandat, nema nikakvog doprinosa