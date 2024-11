Macan: Trumpovi skupovi su bili kao HDZ-ovi

Podijeli :

Politički analitičar Krešimir Macan gostovao je u N1 Studiju uživo, gdje je s napim Igorom Bobićem komentirao rezultate američkih izbora.

Komentirajući rezultate izbora Macan je ocijenio da su stvari oko američko društva sada puno jasnije.

“Stvari su čišće sada. Narod je glasao kako je glasao. Imamo apsolutnu pobjedu. Demokrati se trebaju pitati što su napravili loše. Trump je takav jest ali on se uspio obratiti malim ljudima. Elon Musk i Donald Trump su prodali priču da su njihovi heroji. Demokrati su izgubili kontakt s malim ljudima”, ocijenio je Macan dodavši kako je ljudima vratio njihov ponos te da su njegovi skupovi “bilo kao skupovi HDZ-a samo se pjevalo God save America.”

“On je stvorio puno bolji dojam od demokrata da ga ljudi slušaju. Možete misliti što ljudi misle o demokratima kad im je Trump okej. Oni su mislili da će im proći zvijezde, ali on je imao Muska i podcastere i tu je Trumpu bio važniji Joe Rogan. Promijenio se način komuniciranja. To je potkultura koju ne vidimo”, dodao je Macan.

Krive procjene anketa

Komentirajući krive procjene rezultata anketa prije izbora, Macan je ocijenio da one ne mogu izmjeriti stvarnu Trumpovu snagu na terenu.

“Moramo biti svjesni da je izlaznost 2016. bila 60 posto, a onda je kod Biden pobijedio, 66 posto. Kamali je bilo nemoguće pobijediti jer nije bila takva izlaznost. Građani u velikoj većini vjeruju da će im biti bolje s Trumpom, a demokrati žive u oblacima. Trump je jednostavno odradio bolju kampanju. Kamala je imala ograničenja, ona je vrhunsku odradila kampanju, ali nije imala prostora niti je bila idealan kandidat. Oni (Demokratska stranka) su potrošili nikad više novca i nisu uspjeli”, rekao je Macan.

Komentirajući rasističke ispade koje je Trumpova kampanja imala, Macan je ocijenio da su to glasačima nije bilo toliko bitno.

“To su manje važne stvari, oni mu vjeruju kao da je prorok Muhamed. On jednostavno sa svojim karakterom prelazi preko svega toga. Oni vjeruju da su prošli izbori ukradeni. To je sve palo u drugi plan. On se puno promijenio i skrenuo je pažnju sa sebe i bitno je da nema pravih kaznenih djela. Nemojmo ni zaboraviti da je na njega pokušan atentat”, rekao je Macan.

Što očekivati od mandata?

Odgovarajući na pitanje o tome hoće li se svijet promijeniti, Macan je utvrdio kako se “možda svijet i treba promijeniti.”

Izrazio je zabrinutost za vanjskopolitičku sferu njegova djelovanja.

“On će Ukrajinu prisiliti na neki mir i to je veliki vjetar u leđa Putinu. Definitivno će podržati Izrael i stisnuti Iran”, ocijenio dodavši i kako bi moglo biti problema s određenim zahtjevima koje bi od njega mogao imati Elon Musk i tehnološki moguli.

“Sad će se mijenjati pravila i to je sada rizik. Opozicija mora biti glasna. Ide se u desni konzervativni smjer ali se to za četiri godine može promijeniti”, dodao je.

Komentirajući mogućnost provođenja kontroverznog Programa 2025, Macan je rekao da se “uzda u zdravi razum.”

“Činjenica je da je tu sad brod luđaka s teorijama zavjera. Ali u jednom trenutku će valjda netko shvatiti da se ide u gluposti. Možda ćemo gledati neke apokaliptičke scene ali u ovom trenutku do toga nije došlo nego je došlo do normalne smjene vlasti.”, rekao je Macan.

Zaključno, Macan je ocijenio da očekuje kako će Trump provesti većinu obećanja koje je dao u svom programu.

“Većinu će toga napraviti. Bit će par velikih deportacija da se pokaže jer se ljudi boje. Sami imigranti su glasali za Trumpa. Jedino su afro-amerikanci glasali za Kamalu. On je svugdje napravio mali napredak i pobijedio”, zaključio je Macan.

