Macron imenovao novog premijera: Najstariji u povijesti

Imenovanje bivšeg pregovarača EU-a o Brexitu dolazi nakon gotovo dva mjeseca zastoja. Parlamentarnih izbori u srpnju nisu osigurali čvrstu većinu u parlamentu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao je Michela Barniera, bivšeg pregovarača za Brexit, premijerom u četvrtak, 5. rujna, nakon gotovo dva mjeseca zastoja nakon parlamentarnih izbora koji nisu donijeli jasnu većinu u parlamentu.

Sa 73 godine Barnier, iz redova republikanaca najstariji je premijer u povijesti moderne Francuske i dobio je zadatak formirati “ujedinjujuću vladu u službi zemlje”, priopćilo je predsjedništvo, a prenosi Le Monde.

Desničarski bivši ministar i europski povjerenik, bio je pregovarač Europske unije o Brexitu.

Bio je gotovo nevidljiv u francuskom političkom životu otkako nije uspio osvojiti nominaciju svoje stranke da izazove Macrona za predsjednika 2022. godine.

Član niza golističkih stranaka (UDR, RR, UMP i republikanci), Barnier je bio na nekoliko pozicija u francuskoj vladi, uključujući i ministar okoliša od 1993. do 1995., državni ministar za europska pitanja od 1995. do 1997. , od 2004. do 2005. ministar vanjskih poslova, a od 2007. do 2009. ministar poljoprivrede i ribarstva.

