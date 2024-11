Hoće li Rusi upotrijebiti nuklearno oružje? Ukrajinski profesor: “Jedna stvar ih jako zanima, ali…”

Podijeli :

Profesor Maksim Kamenjeckij s kijevskog Instituta za društvena istraživanja razgovarao je s Mašenkom Vukadinović u Novom danu N1 televizije o situaciji u Ukrajini.

Kamenjeckij kaže kako ne smatra da su Rusi koristili modernu tehnologiju za napad na Dnjipro. “Najveća je opasnost sada da Ukrajina to ne može oboriti. On nije nevidljiv. Te bojne glave su izuzetno dobro vidljive. Ta raketa nosi šest bojnih glava, plus svaka od njih ima po šest mamaca koji idu u blizini i svijetle u mraku. Izuzetno su dobro vidljivi, ali idu brzinom 10, 11 brzina zvuka. Proturaketni kompleksi ne znaju točno što moraju gađati. U toj količini objekata, ima samo šest bojnih glava, ali 36 ciljeva. Mi to trenutno ne možemo oboriti. To je namijenjeno nuklearnoj upotrebi. I ova raketa koju su lansirali na Dnjepar, nije bilo nikakvog bojnog materijala, rezultat napada je bio isključivo onaj užasni kinetički udar koji ona proizvodi. Ne zna se je li ovo interkontinentalna raketa”, objašnjava Kamenjeckij dodajući da su Rusi napadom na Dnjepar ispitivali raketu. U ostacima je, kaže, nađen bločić s telemetrijskim podacima iz kojih je vidljivo da su Rusi gađali tvornicu koja je proizvodila rakete.

“Kod nas se ne vjeruje da oni imaju više od 10 takvih projektila. Oni nisu ni u serijskoj proizvodnji i ne zna se kada će i biti”, govori Kamenjeckij.

Putin uvjerava da će nastaviti proizvoditi ovo oružje. Na pitanje strahuju li u Ukrajini od nuklearnog odgovora, Kamenjeckij kaže kako sumnja u to. “Prvo, Rusi mogu koristiti i drugo oružje. Sve što oni koriste po našem teritoriju, sve to može imati nuklearne bojne glave. Pitanje je što će oni time postići. Nuklearno oružje svima budi sjećanje na Hirošimu i Nagasaki, to je način uništavanja velikih vojnih ciljeva. Ovo što Rusi brbljaju da će napasti London ili neki drugi veliki grad… Oni su svjesni da nakon toga neće biti normalan partner za neki razgovor. I Kina i druge zemlje su, pretpostavljam, upozoravali Rusiju. S druge strane, Rusima je to zanimljivo kako će nuklearni impuls pogoditi elektronska postrojenja na bojišnici. Ali to ne znači da će gađati gradove. Oni će istog treba postati zločinci i čak ni Kina se više neće moći izvući s razgovorima da treba smanjivati eskalaciju”, govori.

Kamenjeckij kaže i da Rusi mogu dizati tenzije sve dok osjećaju da je druga strana uplašena, a on smatra da je Zapad uplašen.

