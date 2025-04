Donald Trump uveo carine: Strani lešinari su se 50 godina bogatili na naš račun, dosta je

Podijeli :

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je odluku o uvođenju carina na globalnoj razini, a njegov govor iz Rozinog vrta Bijele kuće pratio se diljem svijeta.

“Ovo je dan kad ćemo učiniti Ameriku bogatom ponovno – zato kažem da je 2. travnja 2025. Dan oslobođenja. Radnici, farmeri i obrtnici patili su zbog stranih lešinara, koji su nas iskorištavali i krali od nas. Naši porezni obveznici potkradani su više od 50 godina i to se više neće događati. Za nekoliko ću trenutaka donijeti odluku o recipročnom uvođenju carina. Ovo je jedan od najvažnijih trenutaka u američkoj povijesti. Predugo smo gledali sa strane kako se drugo bogate na naš račun”, započeo je Trump pa pozdravio i predstavio najbliže suradnike.

Potom je još nekoliko puta ponovio da je američko gospodarstvo žrtva stranog utjecaja i praksi. Okrivio je druge zemlje da zagađuju okoliš, a da se kažnjavalo i napadalo isključivo SAD zbog toga.

“Evo nekoliko primjera. Naplaćujemo samo 2,4 posto na motorna vozila, a drugi i do 75 posto. Zamislite to. Našim kompanijama nije dozvoljeno prodavati automobile u drugim zemljama. Za ovo krivim svoje prethodnike i ne mogu vjerovati da su to dozvoljavali. Od ponoći uvodimo carine od 25 posto na sve strane automobile”, najavio je Trump pa u svom stilu počeo s napadima na Kanadu, “koja se također bogati na američki račun”.

“Ne možemo više plaćati deficite Kanade, Meksika i drugih. Plaćamo im vojsku, nudimo zaštitu i čim želimo nešto natrag, uzrujaju se. Ne možemo ih više uzdržavati, moramo postaviti naše ljude ispred, moramo postaviti SAD na prvo mjesto.”

Najavio je da će Europskoj uniji recipročne carine biti 20 posto.

“Europljani, s njima je jako teško trgovati. Djeluju kao da su dobri i prijateljski nastrojeni, ali užasni su prema nama. Zato, odsad će plaćati 20 posto. I, ne krivim ljude, to su sve divni ljudi, ali njihovi lideri nisu. Više nas neće “derati”. Kao ni Indija, Japan…”

Ukupno, uvodi carine na sve uvozne proizvode i minimalna će iznositi deset posto.

“Mi smo najveće tržište na svijetu, ali u posljednje četiri godine naša se prednost smanjila zbog Joea Bidena”, kazao je Trump iako je nekoliko minuta ranije rekao da svi napreduju i bogate se dok SAD gleda to po strani.

Poručio je stranim liderima da odbace svoje carine i onda će biti odbačene ove koje se sad uvode.

“Ako to i ne učine, ove carine će nas učiniti jačima i većima nego ikad prije.”

Pohvalio se da mu je neimenovani ekonomski stručnjak rekao da radi što se drugi nisu usudili, a da je to jedino što može pomoći američkoj industriji.

“Rekao mi je da ne može vjerovati. Tražit ću ga da to snimi pa da pošaljemo snimku našim radnicima. Bez mene bi svi izgubili poslove.”

U govoru se dotaknuo Bidena više puta i vrijeđao ga, insinuirao da je primao mito Kine da bi joj pogodovao i još jednom nije priznao poraz na izborima 2020. Zatim se okrenuo granici i deportaciji migranata pa prikazao to kao uspjeh.

“Uspio sam nadmašiti i svoj prvi mandat, a mislio sam da nije moguće imati još sigurniju granicu i manje ilegalnih kriminalaca u zemlji.”

Najavio je da će se SAD izolirati.

“Imamo sve što trebamo ovdje. Proizvodit ćemo automobile, zrakoplove, brodove, računala, mobitele, sve… Naše kompanije koje to rade u inozemstvu će ili plaćati jako, jako, jako puno ili će se vratiti kući i to raditi ovdje.”

Potom je napravio nagli zaokret prema ratu Rusije i Ukrajine pa ponovio da će zaustaviti taj “nepotrebni rat, koji se ne bi dogodio da je bio na vlasti prethodne četiri godine”.

“Ali, najprije ću osloboditi Ameriku, a ovo je Dan oslobođenja. Hvala vam i Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio Sjedinjene Američke Države”, kazao je na kraju i potpisao odluku o kojoj će se uvelike pričati narednih dana i tjedana, a svakako će na nju stići i odgovori.

