Malo rade, a puno zarađuju? U Njemačkoj ovi zaposlenici primaju plaću do 7.756 eura

Constantin Sinn / Panthermedia / Profimedia

U Hrvatskoj postoje brojne predrasude vezane za državne službenike, a ponajviše se to odnosi na to da malo rade, a za to primaju dobar novac. No, kolika je zapravo plaća državnih službenika u Njemačkoj?

Plaće u javnom sektoru određuju se prema platnim skupinama. Ukupno je 37 platnih skupina, koje su podijeljene u četiri platna razreda (A3 do A16, B1 do B11, R1 do R10 i W1 do W3). U zadnju platnu skupinu spadaju, primjerice, sveučilišni nastavnici, piše Fenix magazin.

Njemačko udruženje državnih službenika i sindikat tarifa (dbb) nudi okvirnu tablicu plaća. Osnovna plaća raspoređena je u fazama, a nakon određenih razdoblja moguće je povećanje plaće. Dakle, promaknuće nije apsolutno nužno da biste zaradili više novca.

Zaštićeni od otkaza

Nakon što ste dobili posao u javnoj službi, možete odahnuti. U većini slučajeva državni službenici su zaštićeni od otkaza – što znači dugoročnu profesionalnu sigurnost i stabilnost.

U javnoj službi razlikuju se državni službenici i namještenici. Državni službenici općenito su izuzeti od mirovinskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti i obično plaćaju samo male doprinose privatnom zdravstvenom osiguranju, izvještavaju njemački mediji. Nasuprot tome, namještenici uplaćuju mirovinsko osiguranje i uglavnom primaju plaću sukladno kolektivnom ugovoru.

Plaća državnih službenika u javnom sektoru ovisi o njihovom razvrstavanju u odgovarajuću platnu skupinu. Osim toga, postoje i regionalne razlike u saveznim zemljama Na primjer, u Bavarskoj su veće plaće nego u Berlinu, jer su troškovi života općenito viši na jugu zemlje.

Koliko zarađuju?

Nekoliko primjera mjesečnih plaća u različitim platnim skupinama:

A2 Viši asistent, kondukter, zaštitar – bruto plaće od 2.216 do 2.511 eura

A7 Medicinska sestra, detektiv, korektivni službenik – plaće od 2,538 do 3,201 eura

A9 Glavni detektiv, glavna sestra, medicinska sestra, policijski načelnik – plaće od 2.897 do 3.754 eura

A12 Državni odvjetnik, glavni policijski inspektor, nastavnik specijalist, zamjenik ravnatelja, nastavnik (voditelj osnovne ili srednje škole) – plaće od 3.801 do 5.166 eura

A13 Učitelj, ravnatelj, prvi glavni detektiv – plaće od 4.457 do 5.731 eura

A14 Liječnik, glavni liječnik, školski savjetnik, župnik plaće od 4.584 do 6.233 eura

W2 i W3 profesori (umjetnička škola, tehnička škola, pedagoška škola, sveučilište) – plaće od 6.085 do 7.756 eura

