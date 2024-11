Vojni analitičar otkrio u kojem bi slučaju Rusija mogla posegnuti za nuklearnim arsenalom

Podijeli :

Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS

Vojni analitičar Marinko Ogorec u Pregledu dana s našim Ilijom Jandrićem analizirao je posljednje prijetnje iz Rusije.

Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u četvrtak da će Rusija upotrijebiti svo raspoloživo oružje protiv Ukrajine ako Kijev dobije nuklearno oružje.

“Ako zemlja s kojom smo u biti u ratu postane nuklearna sila, što ćemo činiti? U tom slučaju koristit ćemo sva, želim to naglasiti, baš sva sredstva uništenja koja su Rusiji na raspolaganju. Sve: mi nećemo to dopustiti. Promatrat ćemo svaki njihov korak”, rekao je Putin na konferenciji za medije u Astani u Kazahstanu.

Putin zaprijetio Orešnikom: “Odgovorit ćemo na udare” Vojnici iz Sjeverne Koreje nisu jedini, Rusi dobili pomoć još jedne države?

“To zvuči ozbiljno i je ozbiljno. Ako bi se dogodila situacija da netko isporuči nuklearno oružje Ukrajini, onda smo na pragu nuklearnog rata. Nadam se da će razum prevladati i da do toga neće doći”, kazao je Ogorec.

Rusija je prošlog tjedna prvi put u ratu s Ukrajinom upotrijebila Orešnik, novu rusku balističku raketu srednjeg dometa.

“Orešnik očito nije bio namijenjen Ukrajini nego zapadnim zemljama, pokazao je što taj sustav može, koliko brzo može doći do cilja. I ova sadašnja Putinova prijetnja, da ako treba ponovno upotrijebiti Oršenik, da će ga primijeniti na najviša zapovjedna mjesta, na sustav odlučivanja u Ukrajini, isto to treba uzeti ozbiljno u obzir”, rekao je Ogorec.

Na pitanje kolika je opasnost da rat eskalira i da se u njega uključe NATO i EU, Ogorec je odgovorio: “Nažalost, dosta velika. Ne trebamo se zavaravati. Ako Rusija i njeno čelništvo procijene i analiziraju da je Rusija egzistencijalno ugrožena, vjerojatno je da bi posegnuli za kompletnim nuklearnim arsenalom. Nadamo se da se to neće dogoditi. Putin u ovom trenutku, bez obzira na koji način povlači i preskače te crvene linije, ipak ne blefira. Ako bi Rusija bila egzistencijalni ugrožena, vjerojatno bi upotrijebili nuklearni arsenal.”

“To bi bilo uništenje kompletne civilizacije”, dodao je Ogorec.

Vojni analitičar se osvrnuo i na veliko naoružavanje u Srbiji. “U teoriji politologije postoji termin sigurnosna dilema, a to je onda kad se vaš susjed prekomjerno naoružava, a vi ne znate zbog čega i naravno da to kod vas izaziva sumnje, opreznost i želju da i sami parirate u tom kontekstu i to je možda potencijal da se krene u utrku naoružavanja. Srbija se definitivno jako naoružava, zašto – to samo oni znaju.”

