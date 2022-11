Podijeli:







Izvor: N1

Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić javio se iz Njemačke za Newsroom i komentirao skandal vezan uz zlostavljanje u crkvi, kao i intervju koji je nedavno imao s čelnikom komisije za suočavanje sa seksualnim skandalima unutar Katoličke crkve u Njemačkoj, Helmutom Dieserom.

“Prije 12 godina je u Berlinu po prvi put otkriveno da je u institucijama crkve u Njemačkoj silovano tisuće maloljetnika te da su u tome sudjelovali svećenici i osoblje crkve. Taj skandal je šokirao cijeli svijet, pogotovo kada se ustanovilo da se radi o sistemskim uzrocima, odnosno da je ono što se dogodilo rezultat sistema koji se razvijao desetljećima te da se tek sada to otkrilo. Nakon što je komisija dala konkretne dokaze da se radi o sistemskim uzrocima, njemački biskupi su pokrenuli reformski proces zvan Sinodalni put, a utemeljili su i komisiju za suočavanje sa skandalom. Biskup Helmut Dieser je preuzeo funkciju upravljanja tom komisijom. On je trenutno najistaknutiji njemački biskup zbog funkcija koje obavlja unutar Katoličke crkve. Za nekoliko dana on i ostali njemački biskupi putuju u Rim, pa će biti zanimljivo čuti što papa ima za reći o tim reformama”, rekao je Matić.

Kako navodi, reakcija njemačke crkve na skandal koji se dogodio ne zadovoljava vjernike. “Oni masovno napuštaju Katoličku crkvu. Prema podacima Njemačke biskupske konferencije, gotovo 300.000 katolika ispisalo se iz crkve, a kao glavni razlog najčešće se navodi skandal sa zlostavljanjem. Primarni razlog zapravo je način na koji se Crkva suočavala sa skandalom. Dogodilo se zataškavanje, dok je Crkva počela ‘ribati sve institucije iznutra’ i sprječavati buduće pojave zlostavljanja. Međutim, teško je to napraviti u instituciji koja je stara nekoliko tisuća godina”, rekao je.

“To je pokazao i zadnji sastanak Sinodalnog puta, gdje se pokazalo da postoje dvije truje u Crkvi. Postoje oni koji žele promjene, a postoje i oni koji te promjene koče. Sinodalni put je reformski projekt Crkve, odnosno inicijativa biskupa i direktna posljedica skandala silovanja. Radi se o vrsti skupštine od 230 članova, koji su većinom pripadnici Crkve”, rekao je.

Kaže da se na zadnjem sastanku Sinodalnog puta dogodilo to da je biskup Dieser predložio određene reforme, koje su se pokušale usvojiti, no nije se skupila potrebna većina. “Jedan nadbiskup rekao je kako ne treba pretjerivati s tim reformama, jer se zna tko donosi odluke unutar Crkve, a taj se ne nalazi u Njemačkoj. Nedavni sastanak je pokazao da je većina biskupa za reforme. Jedna od stvari o kojima se raspravlja je položaj žena u crkvi. Neki se nadaju da bi žene u budućnosti mogle ispunjavati ulogu svećenice. O takvim stvarima se otvoreno priča, što se u nekim dijelovima svijeta može činiti avangardno”, rekao je.

Kada je Matić u svojem intervjuu s Dieserom pitao biskupa što bi učinio da mu lezbijski par dođe sa zahtjevom da krsti njihovo dijete, rekao je da u tome ne bi vidio problem. “Iz te izjave se jasno vidi da je podrška pape prilično rezervirana. Biskup Dieser je samo jedan od reformatora, ali jasno je da papa mora voditi računa o globalnom kontekstu Katoličke crkve. Nijemci tu prednjače po pitanju razjašnjavanja skandala sa zlostavljanjem, no to ne znači da se u drugim državama neće otkriti slične stvari. Biskup Dieser je rekao kako je to moguće, budući da je ustanovljeno da je problem sistemske prirode”, rekao je.

“Ne smije se zaboraviti da je u Njemačkoj crkva drugi najveći poslodavac. Oni imaju tisuće škola, vrtića i gimnazija o kojima se brinu. To je institucija koja preuzima brojne zadaće države i brine se o socijalnom sustavu, skrbi te onima koji su slabi i nemoćni”, rekao je.