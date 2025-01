Meloni pod istragom zbog oslobađanja Libijca: “Neće me se zastrašivati”

Podijeli :

Filippo MONTEFORTE / AFP

Talijanska premijerka Giorgia Meloni je pod sudskom istragom zbog iznenadne odluke Italije da oslobodi libijskog policajca koji je pod uhidbenim nalogom Međunarodnog kaznenog suda (ICC).

Osama Elmasry Njeem pušten je na slobodu prošli tjedan nakon nekoliko dana pritvora u kojem je završio zbog tjeralice ICC-ja, izdane radi navodnih zločina protiv čovječnosti, prenosi Reuters.

ICC je zatražio objašnjenje od talijanskih vlasti i tvrdi da se Italija nije konzultirala prije svoje odluke.

Meloni je u objavi na društvenim mrežama otkrila da je osumnjičena za pronevjeru te pomaganje i poticanje u kriminalnom činu vezanouz taj slučaj.

Talijanska premijerka zbog toga ne mora odstupiti s dužnosti, a to što je stavljena pod istragu u Italiji ne implicira krivnju niti znači da će uslijediti formalne optužbe, piše Reuters.

“Neće me se ucjenjivati i neću dopustiti da me se zastrašuje, a zbog toga sam, recimo to tako, nevoljena od onih koji ne žele da se Italija mijenja i postaje bolja”, poručila je u videoobjavi na svom Facebook profilu.

Pod istragom su i ministar pravosuđa Carlo Nordio, ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi i podtajnik vlade za obavještajna pitanja Alfredo Mantovano.

Njeem je bio upravitelj zatvora u Tripoliju u kojima su od perioda od 2015. do danas navodno počinjeni zločini protiv čovječnosti i ratni zločini, uključujući ubojstva, mučenja, silovanja i seksualno nasilje, stoji na stranicama ICC-ja.

Uhićen je u Torinu, pa oslobođen nekoliko dana kasnije i vraćen u Libiju vladinim avionom. Talijanska oporba optužila je vladu Meloni da se time dodvorava libijskim vlastima jer ovisi o njima u zaustavljanju ilegalnih migranata koji stižu na talijanske obale, piše New York Times.

Vlada premijerke odbacuje te tvrdnje i ističe da je oslobodila Libijca iz proceduralnih razloga. Talijanska policija navodno je uhitila Njeema prije no što je dobila službeni zahtjevi ministarstva pravosuđa čime je prekršena procedura, prenosi američki medij talijanske vlasti.

