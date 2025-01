Propali pregovori u čakovečkoj bolnici, kirurzi postavili nove zahtjeve

Novi sastanak koji su u utorak održali ravnatelj Županijske bolnice Čakovec Nikola Hren i desetero kirurga koji su dali otkaze, nezadovoljni imenovanjem Roberta Grudića šefom Kirurgije, nije završio dogovorom, a kirurzi su iznijeli dodatne zahtjeve koje Hren nije želio prihvatiti.

Iako se činilo da će nakon jučerašnjeg sastanka, kojem je nazočila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, doći do pozitivnih pomaka u čakovečkoj bolnici, to se nije dogodilo. Ravnatelj je nakon sastanka izjavio da su kirurzi iznijeli dodatne zahtjeve koje je on prihvatio, no nakon pauze koju su zatražili vratili su se s novim zahtjevima.