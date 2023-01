Podijeli :

Izvor: N1

Prosvjedi koji Iran potresaju od smrti Mahse Amini su samo posljedica jednog vulkana koji je dugo kuhao ispod površine, poruka je Abbasa Milanija, profesora sa Sveučilišta Stanford i nekadašnjeg profesora na Sveučilištu u Teheranu. Milani u ekskluzivnom intervjuu za N1 analizira što je to što je dovelo do prosvjeda, kako se ponaša režim Alija Hamneija te može li taj režim biti srušen. Također, Milani analizira situaciju na Bliskom istoku i ulogu Irana u ratu u Ukrajini.

O situaciji koja je aktualna u Iranu posljednjih nekoliko mjeseci Milani kaže kako ovo nije ono za šta su se opredijelili Iranci kada su smjenjivali šaha Rezu Pahlavija i prigrlili Islamsku revoluciju koju je predvodio ajatollah Homeini.

“Mislim da se događa da poslije 44 godine, nakon što su ljudi pokušali da uvjere ovaj režim da status quo nije prihvatljiv, da ne funkcionira, da to nije ono za šta su se ljudi potpisivali. 1979. godine su potpisali za demokratsku državu, za republiku. Ono što su dobili je klerikalni despotizam. A kada je sve propalo, ljudi su sada izašli na ulicu i odustali su od ideje o reformi ovog nereformiranog sistema i pokušavaju ga promijeniti. A žene koje su preuzele najveći teret ovog ugnjetavanja preuzele su vodstvo. Mislim da je formula vrlo jednostavna. Najviše potlačeni su postali vođe ovog pokreta. I zato što su žene bile ugnjetavane vijekovima svuda, naučile su politiku na najjednostavnijem, granularnom, staničnom nivou. One znaju što je potrebno za promijeniti patrijarha u nekog manje opresivnog. One pokušavaju istu formulu da promijene ovaj patrijarhalni despotizam u ono što je trebalo biti u Demokratskoj Republici 1979.”, kaže Milani.

Značajnim za razvoj situacije u proteklim mjesecima Milani vidi i glasove nezadovljstva koji se čuju povremeno iz vrha samog režima poput onog koji je došao od sestre vrhovnog lidera ajatollaha Alija Hameneija, ali i kćerke bivšeg iranskog predsjednika i jednog od najutjecajnijih Iranaca Ali Akbara Hašemija Rafsandžanija.

“To pokazuje, prije svega, visok nivo neslaganja unutar vladajuće elite. Hašimi Rafsanjani je osoba, više nego bilo tko drugi, koja je Iran, zapravo, opteretila Hamneijem. On je tvrdio da ga je Homeini izabrao kao nasljednika. Sada, baš jučer, sud je osudio Hašemijevu na pet godina zatvora. Njen jedini grijeh je što kaže da ovo ne može trajati i da je Haamneji postao despot. Postoje i drugi znakovi. Gospodin Badayani, netko tko je jedan od osnivača Islamske revolucionarne organizacije, tko je bio na važnom položaju u vladi, je proveo osam godina u zatvoru u ovom režimu. Prošlog je tjedna izdao izvanredno priopćenje. Rekao je, Hamnejii je izvor svih problema u Iranu. On je vođa Zemlje, titule koju koriste da osudi ove ljude. Tako da postoji dubok nivo, mislim, neslaganja unutar režima. I mislim da postoji vjerojatno 80 posto konsenzusa u Iranu da se status quo mora promijeniti. Zato je to vulkan”, ističe Milani.

“O budućnosti Irana mora odlučiti narod Irana. Tu nema riječi ni SAD ni Kina ni Europa. Samo iranski narod”, kaže profesor dodajući da treća strana može pomoći, ali se ne smije miješati u unutarnje stvari ove države. On kaže i kako je iranski režim za svaki pokušaj stvaranja demokracije okrivio SAD, Britaniju i, u novije vrijeme, Saudijsku Arabiju.

“Ugnjetavanje ne može trajati vječno”, zaključuje.

