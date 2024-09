Ministrica s upaljenom rotirkom jurila po austrijskoj autocesti pa pokušala izbjeći kaznu…

Podijeli :

Ministrica za digitalnu transformaciju Slovenije Emilija Stojmenova Duh zapela je u prometnoj gužvi na austrijskoj autocesti. Kako ne bi propustila let iz bečke zračne luke za Ženevu, vozač službenog vozila ministarstva upalio je rotirku, što, tvrde u MVEP-u, ni pod kojim uvjetima nije smio učiniti. No, to nije jedini grijeh vezan uz spomenuti ministričin put.

Prema informacijama N1 Slovenija, službeno vozilo slovenske ministrice Emilije Stojmenove Duh napravilo je prekršaj na austrijskoj autocesti. Radar je uhvatio vozilo zbog prebrze vožnje, a u slovensko ministarstvo stigao je poziv austrijske policije da joj dostavi podatke o tome tko je upravljao vozilom i počinio prekrašj.

Iz slovenskog ministarstva tada su, umjesto da obavijeste austrijsku policiju, poslali dopis slovenskom veleposlanstvu u Beču i zatražili od austrijskih tijela da se suzdrže od progona ili kažnjavanja vozača. Razlog – zastoj na austrijskoj autocesti zbog kojeg je službeno vozilo zapelo u koloni. Vozač službenog vozila “bio je primoran upaliti rotirku” kako ministrica i izaslanstvo ministarstva ne bi propustili let.

Kada je Ministarstvo digitalne transformacije na ovaj način pokušalo izbjeći kaznu za prebrzu vožnju, dopisom koji je potpisala državna tajnica Aida Kamišalić Latifić otkrilo se da se ministrica Stojmenova Duh vozila austrijskom autocestom s uključenim plavim svjetlom. Što – kako se može razumjeti iz priopćenja Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MZEZ) – nije dopušteno, osim u slučaju kada je slovensko vozilo uključeno u stranu čuvanu kolonu.

To je jasno poručio i slovenski veleposlanik u Beču Aleksander Geržina u svom odgovoru Ministarstvu digitalne transformacije koji je usuglašen s MZEZ-om. Naglasio je da u situaciji u kojoj se našla ministrica Stojmenova Duh uporaba plavih svjetala nije dopuštena ni u Sloveniji, a na teritoriju strane države slovenska vozila ne bi ih uopće smjela koristiti.

Iz slovenske policije za N1 kažu da ne poznaju zakone koji reguliraju korištenje plavih svjetala na vozilima Austriji. Istodobno su dodali kako “u Sloveniji strana državna tijela ne smiju koristiti ovu signalizaciju na svojim vozilima, osim u slučajevima prekogranične potjere za odbjeglim vozilom, što je regulirano bilateralnim sporazumom dviju država”.

