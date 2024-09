Bez obzira na dob: Pet manje poznatih znakova demencije koje bi svatko trebao znati

Podijeli :

Neki simptomi demencije se mogu uočiti i u ranijoj dobi, stoga nije loše informirati se o manje poznatim znakovima koji upućuju na demenciju.

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), broj ljudi s dijagnozom demencije brzo raste. Međutim, iako ne postoji lijek, rano otkrivanje simptoma demencije može dovesti do pravovremene podrške i skrbi.

Zdravstvena stručnjakinja Rhysa Phommachanh, koja radi u Landys Chemistu, savjetuje da obratimo pozornost ako primijetimo rane znakove demencije kod bližnjih i uputimo ih liječniku na procjenu, piše klix.ba.

Ovo je pet manje poznatih znakova koje bi svi trebali znati.

Gubitak pamćenja koji utječe na svakodnevni život

Jedan od znakova je gubitak pamćenja koji utječe na svakodnevni život. Pojedinci mogu zaboraviti nedavno naučene informacije, stalno postavljati ista pitanja ili se sve više oslanjati na bilježenje i slične metode.

Poteškoće s poznatim zadacima

Obavljanje svakodnevnih aktivnosti može postati pravi izazov za one koji se bore s demencijom. Rhyss navodi da to uključuje poteškoće sa zadacima kao što su vožnja do poznatih lokacija, upravljanje financijama ili pamćenje pravila omiljene igre.

Izgubljen u vremenu i prostoru

Čest simptom demencije je dezorijentacija u vremenu i prostoru. Pojedinci mogu zaboraviti gdje su, kako su tamo stigli ili mogu izgubiti pojam o datumima i godišnjim dobima. Ova zbunjenost nadilazi obično zaboravljanje i može dovesti do značajne dezorijentiranosti.

Promjene raspoloženja i osobnosti

Promjene raspoloženja i osobnosti često se viđaju kod pacijenata s demencijom. Rhysa navodi da te promjene mogu uključivati ​​povećanu zbunjenost, sumnju, depresiju ili tjeskobu. Ljudi se lako mogu uzrujati u situacijama izvan njihove zone udobnosti, pokazujući ozbiljnije i upornije promjene raspoloženja od uobičajenog ponašanja.

Problemi s komunikacijom

Demencija se može manifestirati kao poteškoće u pronalaženju pravih riječi, ponavljanje riječi u razgovoru.

