Mirjana Rakić: Pred Amerikancima je mračna budućnost

Podijeli :

Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić bila je gošća intervjua tjedna Točke na tjedan i našoj Mili Moralić komentirala što očekuje od Donalda Trumpa kad ponovno preuzme predsjedničku dužnost u Sjedinjenim Američkim Državama.

Peter Galbraith za N1: Hrvatska demokracija u meni budi optimizam, a američka s Trumpom pesimizam

“Mislim da se moramo suočiti s nečim da nestaje mit o američkom snu i velikoj zapadnoj demokraciji. Ono što se trenutačno događa, a osnova je za Trumpov drugi mandat, jest da se ta demokracije sve više sužava. Pojava oligarhije, ono što je spomenuo Joe Biden u završnom govoru, nikad nije bila toliko prisutna. Nikad nije krupni kapital toliko odlučivao. S druge strane, odabir Trumpovih kandidata dovodi do zaključka da su dovedeni oni koji su najnesposobniji i koji se mogu najlakše promijeniti”, kazala je Rakić pa nastavila:

“Primjerice, ministar obrane Pete Hegseth, koji je bio TV voditelj i nema dovoljno vojnog iskustva, govori da će vojnike napraviti ponovno ratnicima. O čemu on priča?”

Kao da se, kaže, biraju muškarci koji ostavljaju dojam da su snažni, a pritom se biraju i žene koje pristaju na podređeni položaj.

“Trump ni u snu neće pristati na snažne poteze, a to podrazumijeva rezove i reforme. On je čovjek pozornice, trenutka, voli se nametati i isključiv je. Nije državnik koji voli biti jedan od onih koji su oko stola i odlučuju. Razgovara jedan na jedan. Kao oko Ukrajine, Zelenski mu ne postoji ni u primisli. Što se onda dogovara s njim?”

Što čeka Amerikance?

“Ne vide budućnost ni što Trump donosi ili za što će se zauzimati. Ne znaju što im može donijeti po pitanju sigurnosti.”

Ne znaju to ni u Europskoj uniji, koja u samom startu ima probleme s Trumpom. Posebno kad se radi o Ukrajini.

“Treba shvatiti jedno, kako Trump gleda na EU. On na nju gleda kao na ekonomskog konkurenta. I na taj će način razgovarati sa svima. Problem je taj što se EU teško dogovara, teško se neke stvari rješavaju, ili se uopće ne rješavaju. Godinama su sigurnosna i vanjska politika stavljani po stranu pa to dolazi na naplatu. Kao što se moglo vidjeti nakon invazije Rusije na Ukrajinu, gdje su se primijetili nedostaci u europskoj vojnoj industriji”, objasnila je Rakić.

Slijedi turbulentno razdoblje izbora u mnogim europskim zemljama, gdje desnica postaje sve jača. Najbogatiji čovjek svijeta Elon Musk miješa se u njih i “gura” ekstremiste u prvi plan.

“Zašto se tako ne miješa u kinesku ili rusku politiku? To što on izgovara je strašno. A Europa se preslaguje, imamo ekstremnu ljevicu i ekstremnu desnice. Što je rezultat godina i godina onih koji su bili na vlasti. Ljudi žele nešto drugo jer su nezadovoljni i zato prolazi politika protiv migranata. Najbolji primjer im je Trump, koji će napraviti logore na meksičkoj granici. Zanima me kako će deportirati deset milijuna ljudi i na koji način. Mislim da će se Amerikanci brzo osvijestiti i shvatiti koga su birali. Latinoamerikanci posebno, koji su mislili da ih se neće ticati to što Trump radi. Arapski dio SAD-a isto je tako mislio da će Trump napraviti nešto za Gazu. Bogati su pak mislili da ako oligarsi nešto dobivaju, dobit će i oni. Ne. Oligarsi će nastaviti ostavljati mrvice.”

Tko će raditi u SAD-u?

“O tome se radi. Radna mjesta koja su popunjavali migranti postojala su i prije njihova dolaska, ali nitko nije htio raditi što su oni radili.”

Oligarhija je ipak glavni problem SAD-a i svijeta, u prvom redu s liderima tzv. big tech industrije, koju najglasnije predstavljaju Musk, Mark Zuckerberg, Tim Cook i Jeff Bezos. Čime se razlikuju od ruskih naftnih oligarha?

VIDEO / Tisuće ljudi u Washingtonu prosvjeduju protiv Trumpa pred inauguraciju

“Nikakva. Imate strašan utjecaj novca na vlast. Jedni druge trebaju i to je to. Ruse smo svi osuđivali, a sad se to prihvaća. Trumpu to odgovara jer mu svi dolaze i podilaze, podržavaju ono što govori.”

Stoga, smatra Rakić, bliska budućnost SAD-a djeluje mračno.

“Mediji zato moraju pokušavati doći do činjenica i prezentirati ih. Ako sumnjamo da nešto nije točno, moramo se od toga ograditi, dok nemaju sve činjenice”, zaključila je Mirjana Rakić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Jakovina: Trump je postigao nešto što niti jednom američkom predsjedniku nije uspjelo Musk: Samo AfD može spasiti Njemačku. Kraj priče