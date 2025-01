Jakovina: Trump je postigao nešto što niti jednom američkom predsjedniku nije uspjelo

Podijeli :

Politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Tvrtko Jakovina gostovao je u Newsnightu kod Domagoja Novokmeta gdje je komentirao prekid vatre u Gazi.

Dogovoreno je primirje u Pojasu Gaze i trebalo bi početi u nedjelju, a Jakovina se osvrnuo na špekulacije da je prilike za takav dogovor bilo još u svibnju 2024.

“Mislim bilo je puno kritika i oni koji su razgovarali s Blinkenom na konferenciji za tisak, kad je to objavljeno, da je već u svibnju bila slična mogućnost i da se moglo na isti način zatvoriti rat, da to nisu bili u stanju učiniti, što je otvorilo špekulaciju je li to Trumpov specijalni izaslanik s imperativnim traženjem da zatvori sukob,”, kaže Jakovina.

Dodaje kako je možda izraelski premijer Benjamin Netanyahu shvatio da da nema razloga čekati promjenu u Bijeloj kući jer vjerojatno ništa neće biti drugačije.

“Čini se da će primirje ovog puta vjerojatno biti zbog tog efekta ili utjecaja Trumpa postignuto. Međutim, trebamo vidjeti kako će to izgledati sutra u izraelskom kabinetu, gdje oni koji su bili najveći zagovornici sukoba, Ben-Gvir i Smotrich, rekli zapravo da to znači nezavršen posao i da oslobađanje svih onih koji bi po ugovoru trebali biti oslobođeni s palestinske strane, da je riječ o tisućama ubojica”, istaknuo je Jakovina.

“Meni se čini da njih dvojica ekstrema ovaj način kako je rat vođen zapravo imaju point, jer mi očito nismo došli do onoga što je bilo najaveljno. Očito Hamas, kao Hamas nije do kraja uništen. Očito nije uništena ni ta široka mreža koju su imali”, dodaje.

Bez obzira na sve, Jakovina tvrdi da je vjerojatno ogroman pritisak da se sukob čim prije završi. “Ta razaranja su bila takva da možemo biti sasvim sigurni da će se u nekom kraćem ili dužem razdoblju vjerojatno ponoviti slično ili isto.”

Jakovina kaže da Donald Trump ulazi u Bijelu kuću s idejom da donese mir, možda čak i Nobelovu nagradu.

“On je već prije nego što je ušao u Bijelu kuću uspio učiniti nekoliko stvari koje su, ako uspoređujete sve predsjednike u tom trenutku između pobjede i ulaska u Bijelu kuću, on je sve njih nadvladao. On je uspio poslati poruku nekim od najbližih saveznika da ne isključuju vojnu silu za intervenciju. Uspio je poslati takvu poruku NATO savezu, koji će možda sutradan biti suočen da mora birati hoće li postupiti po članku koji jamči da NATO zemlje staju u obranu one zemlje koja je bila napadnuta”, poručio je Jakovina.

