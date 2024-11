Mirjana Rakić: Putin kao da je izmislio Trumpa, oni crpe energiju jedan iz drugoga

Podijeli :

Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić gostovala je u Newsnightu kod Igora Bobića, gdje je komentirala rat u Ukrajini.

Nakon što je Ukrajina dobila dozvolu za korištenje američkih i britanskih dalekometnih raketa i ispalila projektile na Rusiju, ona je odgovorila novim konvencionalnim projektilom srednjeg dometa.

“Prošlo je 1000 dana rata, uvjeti s jedne i s druge strane nisu kao na početku. Ukrajina nema dovoljno ljudstva, a jednako tako ni Rusija nema dovoljno ljudstva, inače ne bi Sjevernokorejci došli tamo ratovati. Bez obzira koliko ta ekonomija na početku bila uspravna i tvrdilo se da joj neće naškoditi ratovanje, sad se već osjećaju posljedice u Rusiji”, kazala je Rakić.

Putin je pak poručio da to što Ukrajina koristi dalekometno oružje Zapada, mijenja narav sukoba.

“Od samog početka Putin ratuje sa Zapadom i s NATO-om – na taj način je ušao u Ukrajinu i isto tako tvrdi da je to ruski teritorij. Sve što se događa je napad Zapada na njega osobno i on to neće trpiti. To je otpočetka bila njegova politika, ništa novo nije rekao”, tvrdi Rakić.

“Potez Bidena nije bio fer”

Rakić smatra da nije bilo fer od Joea Bidena što je Ukrajini dao dozvolu za dalekometno oružje nakon što je izgubio predsjedničke izbore i sada je tehnički predsjednik.

“Ovo je izuzetno neugodna situacija jer imate budućnost s dvoje nepredvidivih ljudi. S jedne strane Putin, s druge Trump, koji je i sam rekao da će u prvih 48 sati djelovati kao diktator. Dvojica nepredvidivih – koji crpe snagu jedan od drugoga”, poručila je.

Ipak, smatra da Putin neće posegnuti za aktivacijom nuklearnog arsenala.

“Vođe većih zemalja u svijetu su stari ljudi. Oni su svoju karijeru radili na tome da tu karijeru uspješno završe. Niti jedan neće potegnuti nuklearno oružje jer znaju da u tom trenutku nema i njega, to je i njegov kraj. Da su mladi političari, onda bih možda dvojila, ali oni koji su gradili karijeru sve to vrijeme, karijeru straha, sumnjam”, poručila je.

Za Trumpa i Putina kaže kako crpe energiju jedan iz drugoga.

“Trump će biti glavni utoliko što će on sve to pokrenuti i dopustiti će njima da se oni koškaju, pa će se u jednom trenutku pojaviti kao deus ex machina i pripomoći jednoj li drugoj strani. Oni jedan drugome odgovaraju. Na neki način kao da je Putin izmislio Trumpa”, izjavila je Rakić.

“Potkapacitirano liderstvo Europe”

“EU se mora osvijestiti i vidjeti kako dalje jer s Trumpom neće biti lako. Trump je već za prvog mandata postavio neke svoje uvjete što se tiče NATO-a. on isto tako može izaći iz NATO-a – tu primisao moraju imati članice EU-a. Morate se vojno osamostaliti – što znači razviti vojnu industriju, a svi su daleko od toga”, smatra Rakić i dodaje kako bi se trebao promijeniti i način odlučivanja.

“Ne s pravom veta nego većinsko odlučivanje”, poručuje Rakić.

Smatra kako trenutno u EU-u ne postoji pravi kapacitet za liderstvo.

“Svatko tjera svoju politiku, odnosno gleda neke svoje interese i razmišlja o idućem koraku, ali samo unutar svoje zemlje. Nažalost, imamo potkapacitirane lidere”, rekla je.

