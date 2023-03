Može li se Trump kandidirati za predsjednika?

Kasno sinoć je objavljeno da je podignuta optužnica protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog tajne isplate porno zvijezdi neposredno prije predsjedničkih izbora 2016. godine. Nakon navedene odluke Velike porote u jasnosti se pojavio niz pitanja, a CNN je pokušao odgovoriti na ta pitanja.

Može li se Trump i dalje kandidirati za predsjednika?

Apsolutno. “Ništa ne sprječava Trumpa da se kandidira dok je optužen ili čak osuđen”, potvrdio je Richard Hasen, profesor prava sa Sveučilišta Kalifornija u Los Angelesu. Ipak, vjerojatno je teže za optuženog kandidata, koji bi mogao biti osuđen, osvojiti glasove birača. Ispitivanja ne dopuštaju kandidatima da daju sve od sebe, ali nije im zabranjeno kandidirati se niti biti biran.

Podignuta optužnica protiv Donalda Trumpa Trump: Ja sam potpuno nevin, radikalni lijevi demokrati me žele uništiti

Ustav od kandidata zahtijeva samo tri stvari. Moraju biti:

Rođeni u SAD-u.

Imati najmanje 35 godina.

Biti stanovnici SAD-a najmanje 14 godina.

Hoće li Trump moći glasati ako bude osuđen?

Da je osuđen za kazneno djelo u New Yorku, Trumpu bi bilo zabranjeno glasati u njegovoj matičnoj državi Floridi, barem dok ne odsluži potencijalnu kaznu.

Zašto je optužnica podignuta u ovom slučaju, a ne u ostalima?

CNN piše kako ne postoje dokazi o bilo kakvoj koordinaciji između tužitelja Manhattana, Ministarstva pravosuđa i tužitelja okruga Fulton. Sve su to odvojene istrage o različitim temama koje se odvijaju vlastitim tempom. Isplata porno glumici Stormy Daniels dogodila se 2016. godine, Trump tvrdi da je nastupila zastara.

Od četiri poznate kaznene istrage protiv Trumpa, krivotvorenje poslovne evidencije u vezi s isplatom novca porno glumici čini se kao najmanji izazov za Trumpa, pogotovo jer su savezni tužitelji odlučili da ga ne optuže kada je napustio dužnost. Puno je ozbiljnija dugotrajna istraga o njegovim financijama.

Ipak, tužiteljstvo s Manhattana odlučilo je ne optužiti Trumpa za porezne zločine. Trumpa je tužio državni odvjetnik New Yorka na građanskom sudu na temelju nekih od tih dokaza. Smatra se kako ozbiljniju prijetnju Trumpu predstavljaju i istrage o miješanju u izbore, o upadu njegovih pristaša na američki Capitol 6. siječnja 2021., te postupanju s povjerljivim podacima.

Trump opet huška: Progoni me se staljinističkim metodama Kako će Trump pokušati napraviti spin od uhićenja koje očekuje?

Međutim, navedene istrage vode različita tijela različitim tempom rada. “Mislim da su optužbe protiv Trumpa puno ozbiljnije u slučaju miješanja u izbore. Ali krivotvorenje poslovne dokumentacije također može biti kazneno djelo”, smatra Hasen.

Hoće li Trumpu biti uzeti otisci? Hoće li biti fotografiran za evidenciju?

Prije podizanja optužnice, jedan savezni izvor iz policijskih snaga rekao je za CNN da su Trumpovi ljudi razgovarali s vlastima u New Yorku o tome kako bi ovaj proces privođenja funkcionirao ako bi Trump na kraju bio optužen. To je obično rutinski proces uzimanja otisaka prstiju, slikanja i podizanja optužnice.

Vjerojatno se neće raditi o javnom događaju i Trump će se kretati zgradom zajedno sa svojim zaštitarima. New York ne objavljuje većinu fotografija uzetih nakon privođenja zbog zakona iz 2019. koji namjerava smanjiti iznude na internetu, prenosi Index.

Hoće li Trump završiti u zatvoru?

Još uvijek je prerano za reći jer suđenje nije počelo. “Ne očekujem da će Trump biti stavljen u zatvor ako bude optužen za bilo koju od ovih optužbi”, istaknuo je Hasen. Ideja da će Trump ikada vidjeti unutrašnjost zatvorske ćelije i dalje se čini potpuno nategnutom.

Hasen tvrdi da bi tajna služba morala osigurati Trumpova zaštitu u zatvoru, što postavlja pitanje kako bi se to provelo. Bi li agenti bili smješteni u ćeliji? Bi li se obukli kao zatvorenici ili čuvari? Najviši dužnosnici optuženi za nedjela su kroz povijest nalazili izlaz iz zatvora.

Trump želi da ga pred sud dovedu s lisicama na rukama? Uskoro uhićenje Trumpa? Policija se sprema za nemire, podižu metalne barikade

Bivši predsjednik Richard Nixon dobio je preventivno pomilovanje od svog nasljednika Geralda Forda. Prethodni Nixonov potpredsjednik, Spiro Agnew, dao je ostavku nakon što je bio upleten u korupcijski skandal. Agnew je sklopio sporazum o priznanju krivnje i izbjegao zatvorsku kaznu. Aaron Burr, također bivši potpredsjednik, za dlaku je izbjegao osudu za izdaju, ali onda je napustio zemlju.

Hoće li Trump morati javno doći u policijski ured na obradu?

New York Times objavio je izvješće temeljeno na anonimnim izvorima bliskim Trumpu ranije ovog mjeseca koji sugerira da on, bilo zbog hrabrosti ili iskrenog oduševljenja, uživa u ideji da se mora javno “prošetati” do policijskog ureda. “Opetovano je pokušao pokazati da ne doživljava sram ili se ne skriva na bilo koji način, i mislim da ćete to vidjeti”, rekla je novinarka Timesa i politička analitičarka CNN-a Maggie Haberman.

Može li mu takav scenarij zapravo pomoći?

“Mislim da postoji dio njega koji ovo smatra političkim sredstvom. Zato što to može upotrijebiti za oslikavanje drugih, ozbiljnijih pravnih opasnosti s kojom se suočava bilo u Georgiji ili Ministarstvu pravosuđa, kao da su politički motivirani”, rekao je Marc Short, bivši šef osoblja Mikea Pencea.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.