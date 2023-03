Uskoro uhićenje Trumpa? Policija se sprema za nemire, podižu metalne barikade

Podijeli :

Policijske snage u velikim američkim gradovima pripremaju se za moguće nemire koji bi mogli uslijediti ako bivši američki predsjednik Donald Trump bude uhićen ovaj tjedan.

Vlasti u New Yorku, Washingtonu i Los Angelesu povećavaju prisutnost policijskih snaga na ulicama. Okružni tužitelj iz New Yorka mogao bi podići optužnicu protiv Trumpa temeljem tvrdnji da je platio pornografskoj zvijezdi da ne progovara u javnosti o njihovoj navodnoj aferi. To bi bio prvi put u američkoj povijesti da je podignuta kaznena optužnica protiv nekog bivšeg američkog predsjednika, prenosi BBC.

Metalne barikade podižu se ispred zgrade kaznenog suda na Manhattanu gdje se odlučuje o podizanju optužnice protiv Trumpa. Ako do podizanja optužnice zaista dođe ovaj tjedan, kako predviđaju američki mediji, Trump bi upravo tamo mogao biti doveden na fotografiranje, uzimanje otisaka prstiju i čitanje optužnice.

Povećana prisutnost policije također je vidljiva ispred Trump Towera u New Yorku. Svim policajcima, uključujući i one u civilu, naređeno je da u utorak nose punu uniformu, a stavljeni su i u stanje pripravnosti u slučaju moguće mobilizacije, rekao je izvor iz policije za CBS.

New York se priprema za podizanje optužnice protiv Trumpa

Njujorška policija i FBI-jev tim za protuterorizam u kontaktu su s američkom tajnom službom, čiji je posao zaštititi trenutnog i bivše predsjednike, o tome kako će potencijalno uhićenje biti izvedeno.

Policija koja štiti zastupnike američkog Kapitola u Washingtonu planira u utorak izdati izvanrednu naredbu, izjavio je za CBS izvor iz Kongresa, kojom se želi pojačati koordinacija s drugim policijskim agencijama. U stanju pripravnosti biti će i druga tijela za čuvanje javnog reda i mira, iako je izvor iz Kongresa rekao da konkretne prijetnje nema, već je naredba preventivne prirode.

U Los Angelesu, na drugom kraju zemlje, policija i federalni službenici pripremaju se za prosvjed podrške Trumpu u utorak ispred zgrade federalne vlade, izvještava LA Times.

Američki obavještajni dužnosnici primijetili su porast online prijetnji protiv pravosudnih i vladinih dužnosnika otkad je Trump u subotu napisao da očekuje da će u utorak biti uhićen, piše CBS. Većina prijetnji upućena je okružnom tužitelju iz New Yorka, Alvinu Braggu, koji će, očekuje se, biti taj koji će podići optužnicu protiv Trumpa.

U subotu, isti dana kada je Trump pozvao svoje pristaše da organiziraju masovne prosvjede, Bragg je svojim zaposlenicima poslao email u kojem je napisao: “Nećemo tolerirati pokušaje zastrašivanja ili prijetnji vladavini prava u New Yorku.”

Zašto je Trump pod istragom?

Bragg je sazvao porotu koja treba odrediti postoji li dovoljno dokaza za podizanje optužnice. Slučaj pornozvijezde Stormy Daniels vrti se oko načina na koji je Trump vratio novac svom bivšem odvjetniku Michaelu Cohenu nakon što je ovaj isplatio 130.000 dolara Stormy Daniels kako ona ne bi izišla u javnost s pričom o njihovoj navodnoj aferi prije predsjedničkih izbora 2016. godine.

Trump aferu negira.

U izvještaju je isplata, kojom je Cohenu vraćen novac, podvedena pod “pravne troškove.”

Tužitelji bi mogli tvrditi da je time Trump lažirao poslovne račune, što je u saveznoj državi New York prekršaj, iako bi moglo biti klasificirano kao mnogo ozbiljnije kazneno djelo.

NBC izvještava da će agenti tajne službe koji štite Trumpa ostati s njim u slučaju mogućeg uhićenja.

Drugi američki mediji kažu da neće biti takozvanog “perp walka” – u kojem se osumnjičenog, u lisicama, javno vodi na sud kako bi čuo optužnicu.

Istovremeno, porota je u ponedjeljak saslušala Trumpovog odvjetnika Roberta Costella kojeg je Trumpov tim pozvao da diskreditira ključnog svjedoka tužiteljstva, Michaela Cohena.

“Rekao sam poroti da taj tip (Cohen) ne bi znao reći istinu ni da mu pištolj prislonite na čelo,” rekao je Costello u ponedjeljak nakon saslušanja.

Trump je obećao da će nastaviti sa svojom političkom kampanjom kako bi postao republikanski kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima 2024. godine, čak i ako protiv njega zaista bude podignuta optužnica. Ipak, čak 44 posto Republikanaca kažu da bi Trump u tom slučaju trebao odustati od kandidature, kažu rezultati ankete koju su proveli Reuters i Ipsos.

