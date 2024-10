NATO dobiva novog šefa, ali ne treba očekivati revoluciju

Nizozemac Mark Rutte preuzima u utorak jednu od najmoćnijih dužnosti na svijetu – glavnog tajnika Sjevernoatlantskog saveza.

No čak i kad bi bivši nizozemski premijer želio protresti stvari nakon što preuzme dužnost od Norvežanina Jensa Stoltenberga, on to vjerojatno neće moći učiniti.