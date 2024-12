Plenković: SDP je sljedba Zorana Milanovića, hladno nam pred očima krše ustavni poredak

Podijeli :

Održala se sjednica Predsjedništva HDZ-a, a nakon nje predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Odmah se obrušio na SDP, iz čijih redova su sve glasnije prozivke na njegov račun, a i na račun Vlade.

“Siniša Hajdaš Dončić pokazao je da nije dorastao funkciji, a kamoli da bi vodio državu. Cijeli SDP zapravo je sljedba Zorana Milanovića. To su posebno demonstrirali neglasanjem u ustavnom roku, a to je bio petak, o novim ustavnim sucima. Svjesno, namjerno, maliciozno, neodgovorno… i s namjerom da krše ustavni rok, premda su svi skupa u srijedu na Odboru za Ustav digli ruke za deset sudaca. Zahvaljujući njima, izglasali su se dan nakon roka”, rekao je Plenković pa nastavio:

“Jedina i isključiva odgovornost je na SDP-u i nikome drugome.”

Potom se osvrnuo na novu ministricu zdravstva Irenu Hrstić i pohvalio je kao stručnjakinju te izrazio vjeru kako će taj posao raditi savjesno i dobro. Također, još je jednom ponovio da NSATU blokira i dalje Milanović, a kao vedrija tema ističe se 80 eura za 200.000 umirovljenika uoči Božića.

Na pitanje o produženju mandata ustavnih sudaca spomenuo je Milanovića.

“Krici oporbe trebali su se čuti tamo u ožujku i travnju kad je on kršio Ustav tijekom cijele kampanje. Gdje su tad bili krici o ostavci? Na to mora odgovoriti sva javnost, tako i mediji. Nakon toga, ponizio je SOA-u i njenog čelnika. Nakon toga ponižava Ustavni sud. Mislio bih da je to montaža, da ne znam kako je to istina. Gdje su krici o ostavci? Imate tipa koji četiri godine ne čestita Dan državnosti hrvatskim građanima. I onda takav bude u poziciji da pred njime ustavni suci prisežu. Cirkus. I onda dan nakon zahtijeva ostavke tih sudaca.”

Ponovno su premijera pitali kako komentira njihov potez i odugovlačenje o izboru ustavnih sudaca, ali nastavio je o SDP-u.

“Kad im nije prošlo glasanje o nepovjerenju meni bilo je 1:0, imenovanje Hrstić za ministricu 2:0, izglasan proračun 3:0. Da ne izgube 4:0, odbili su glasanje o ustavnim sucima”, rekao je Plenković i na treći upit odgovorio na pitanje:

“Istek mandata bio je između parlamentarnih i europskih izbora, tad se nije moglo. Zatim smo otvorili natječaj, javilo se 65 kandidata i to je sve trebalo razmatrati. I, nitko od zastupnika HDZ-a ništa nije loše rekao o svim tim kandidatima. Zato što poštujemo institucije. I vodimo proces tako da ne prođe nekoliko mjeseci od njihova izbora do stupanja na dužnost. Jer je to odgovorno. Vidjeli ste što se dogodilo kad smo tako izabrali glavnog državnog odvjetnika, imali smo tri mjeseca razvlačenje. Nismo to željeli ponoviti. U srijedu se održao Odbor, digle su se ruke i stvar je riješena. A onda kao mala djeca u pješčaniku u četvrtak kažu da se neće igrati.”

Slaže li se s predsjednikom Ustavnog suda?

“Pustit ćemo to ustavnopravnim stručnjacima jer je to njihova domena. Mene zanima kako to da nema u javnosti jednako artikuliranog krika, vapaja… za ostavkama Milanoviću i oporbenim političarima koji su prisegnuli obavljati dužnost, a onda su to odbili? Oni su karcinom hrvatskog političkog života. Ustavni suci su valjda željeli spasiti ustavnopravni poredak. Pitanje je što bi bili u stanju napraviti sljedbenici Zorana Milanovića da nisu uskoro predsjednički izbori. On nije predsjednik svih građana od trenutka kad se kandidirao za premijera. Game over.”

