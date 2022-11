Nije korona: Stručnjaci upozoravaju da je nova epidemija već stigla u Njemačku

Podijeli:







Izvor: Unsplash / Ilustracija

Val gripe već je zahvatio popriličan broj stanovništva u Njemačkoj, tvrde stručnjaci. Prema informacijama Instituta Robert Koch (RKI), početak vala zabilježen je već krajem listopada. Kako navode njemački mediji kod pacijenata se provjeravaju različiti patogeni, poput rinovirusa, Sars-CoV-2 i gripe.

Stručnjaci su već prošli tjedan izvijestili da broj zaraženih od gripe raste.

“Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci RKI-ju je prijavljeno više slučajeva gripe nego u pretpandemijskim godinama u ovo vrijeme”, navodi se u izvješću RKI-ja.

Vjerojatno se to temelji, među ostalim, i na preporuci od pandemije korone da se respiratorni simptomi trebaju testirati i na viruse gripe.

Pandemija utjecala na prijavljivanje slučajeva gripe u Njemačkoj

Do sada je u proteklom tjednu prijavljeno više od 2.100 slučajeva gripe – a ukupno oko 8.330 od početka sezone u listopadu.

Posebno velik broj slučajeva stigao je iz Bavarske i Sjeverne Rajne-Vestfalije. Postoje i izvješća o 13 epidemija s najmanje pet slučajeva, primjerice u školama i vrtićima.

Prema RKI-ju, godišnji val gripe obično je počinjao u siječnju u godinama prije korone i trajao je tri do četiri mjeseca. Međutim, u protekle dvije godine pandemija i mjere poduzete za njezino suzbijanje značajno su promijenile uobičajeni tijek: 2020./21. nije bilo epidemije gripe u cijelom svijetu.

Ne razboli se svatko tko je zaražen

Ni u Njemačkoj 2021./22. nije bilo uobičajenog vala, broj zaraženih gripom porastao je tek nakon uskrsnih blagdana. Prema riječima stručnjaka tijek vala gripe nije moguće predvidjeti.

Prema RKI-ju, broj infekcija tijekom epidemije gripe procjenjuje se na od 5 do 20 posto stanovništva, što odgovara otprilike od 4 do 16 milijuna ljudi u Njemačkoj. Ne razboli se svatko tko je zaražen. “Broj umrlih može jako varirati u pojedinim valovima gripe, od nekoliko stotina do preko 25.000 u sezoni 2017/18”, napominje RKI.

U Njemačkoj se cijepljenje protiv gripe preporučuje starijima od 60 godina, trudnicama, kroničnim bolesnicima, štićenicima domova za umirovljenike i staračkih domova, te osobama s povećanim profesionalnim rizikom, piše Fenix Magazin.

